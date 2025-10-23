X Factor 2025, stasera su Sky il primo Live: due manche di cover e Annalisa super ospite

Anticipazioni TV

Si parte con il primo Live Show di X Factor 2025: stasera su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW. I 12 concorrenti porteranno, in due manche, cover di brani famosi. Giorgia condurrà la serata e l'ospite della puntata sarà Annalisa.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, cominciano i Live di X Factor 2025. Sul palco dell’X-Factor Arena, al Teatro Repower di Assago, le squadre dei quattro giudici si esibiranno in due manche di cover, mostrando agli altri giudici e al pubblico di che pasta sono fatte. I concorrenti in gara sono 12 e rappresentano una pluralità di stili musicali. Soltanto una band partecipa alla competizione canora, e cioè i Copper Jitters, e il più giovane dei solisti - Alessandro Tomasi - ha solamente 13 anni. A condurre i Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, come lo scorso anno, Giorgia.

Dopo tre puntate di Audition, due di Bootcamp e una dedicata alle Last Call, i giudici di X Factor 2025 hanno avuto occasione di ascoltare e riascoltare i concorrenti che avevano catturato il loro interesse. Ecco di nuovo le squadre che si sono formate durante la scorsa puntata.

Squadra di Francesco Gabbani

tellynonpiangere ( Giorgio Campagnoli )

( ) MICHELLE ( Michelle Lufo )

( ) PierC (Piercesare Fagioli)

Squadra di Jake La Furia

TOMASI ( Alessandro Tomasi )

( ) AMANDA ( Amanda Bottini )

( ) DELIA (Delia Buglisi)

Squadra di Paola Iezzi

VISCARDI ( Vincenzo Viscardi )

( ) Rob ( Roberta Scandurra )

( ) MAYU (Mayu Lucisano)

Squadra di Achille Lauro

LAYANA ( Layana Oriot )

( ) Copper Jitters

eroCaddeo (Damiano Caddeo)

Il primo Live Show avrà come ospite Annalisa, protagonista di una performance speciale . La cantautrice porterà sul palco dell’X Factor Arena l’energia del suo nuovo album "Ma io sono fuoco" che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana,

Tutti gli appuntamenti di X Factor 2025

L’appuntamento con i Live di X Factor 2025 è il giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, oltre che in chiaro, il martedì successivo alle 21.30, su TV8. Sempre disponibile On Demand e su Sky Go, lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà preceduto dall’Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco. A sondare l’emozione dei concorrenti in gara e a condurre sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

È già ripartito dopo la puntata delle Last Call, invece, il Daily, l’appuntamento quotidiano (tutti i giorni alle 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW) che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi, dalle riunioni alle prove. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

Torna infine, il mercoledì, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, Road To X Factor 2025, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2025: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.