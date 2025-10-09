X Factor 2025, stasera su Sky i secondi Bootcamp: Francesco Gabbani giocherà il suo X-Pass?

Anticipazioni TV

Questa sera, 9 ottobre 2025, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp e la quinta dello Show Sky Original prodotto da Fremantle. Staremo a vedere se Francesco Gabbani si giocherà l'X-Pass e sei giudici andranno d'amore e d'accordo.

È di nuovo giovedì, che per gli appassionati di talent show è il giorno di X Factor, che accompagna le settimane autunnali di ogni anno e che in questo 2025 è arrivato alla diciannovesima edizione. Dopo l'impennata di ascolti del 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle si sta confermando imperatore dello share, e mentre i Live si avvicinano a grandi passi, la competizione fra i giudici comincia a farsi serrata e ognuno, seppur con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, affila gli artigli in vista delle ultime fasi XF2025. Ancora una puntata dedicata ai Bootcamp, un'altra alle Last Call e poi pronti via con la gara a chi possiede il tanto agognato fattore X!

I Bootcamp della scorsa settimana sono stati una novità interessante, con i 4 giudici che insieme hanno riascoltato i concorrenti che avevano superato le Audition e hanno trovato un accordo abbastanza facilmente. A passare il turno sono stati in 13, e Achille lauro, Jake la Furia e Paola iezzi si sono giocati l’X-Pass, rispettivamente per i Copper Jitters, Delia Puglisi e Mayu. Manca dunque all'appello Francesco Gabbani, che potrà portare alle Last Call persino un concorrente che ha ricevuto un solo sì, ovviamente da parte sua.

X Factor 2025: anticipazioni della quinta puntata, con i secondi Bootcamp

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW sarà dunque possibile vedere i secondi e ultimi Bootcamp. Alla fine della puntata, avremo un’idea più precisa su chi ha davvero talento, quel talento che è la parola d’ordine di X Factor 2025. I ragazzi cercheranno di colpire ed emozionare i 4 del tavolo con il loro canto, mentre Giorgia resterà come sempre nel backstage del teatro Allianz Cloud di Milano, dove farà coraggio a chi è sul punto di andare sul palco. Per i concorrenti la sua presenza sarà molto confortante, perché l’emozione che precede l'esibizione è quasi sempre ai massimi livelli. Nel corso della serata verranno proposte cover di brani famosi oppure inediti.

Ricordiamo che le Last Call sono fissate per il 16 ottobre, mentre i Live inizieranno il 23 per concludersi il 4 dicembre con la Finale, che avrà luogo, come lo scorso anno, a Piazza Plebiscito a Napoli. Ma non corriamo troppo in là con la fantasia e questa sera godiamoci i secondi Bootcamp.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e tutti i martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8 al tasto 8 del telecomando.