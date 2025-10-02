TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | X Factor | X Factor 2025: stasera su Sky i primi Bootcamp, con i concorrenti a caccia di 4 sì
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Anticipazioni TV

X Factor 2025: stasera su Sky i primi Bootcamp, con i concorrenti a caccia di 4 sì

Carola Proto
4

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arrivano i Bootcamp di X Factor 2025. I giudici valuteranno di nuovo i concorrenti che hanno superato le Audition e a passare alle Last Call saranno solo coloro che avranno ottenuto 4 sì.

X Factor 2025: stasera su Sky i primi Bootcamp, con i concorrenti a caccia di 4 sì

Dopo una terza ed ultima puntata dedicata alle Audition, si apre oggi una nuova tesissima fase della gara canora di X Factor 2025, lo show Sky Original targato Fremantle che anche quest’anno sta registrando ottimi ascolti, tanto che il giovedì sera sono pochi coloro che si sottraggono al fascino killer di Achille Lauro, alla dolcezza di Giorgia, alle battute di Jake La Furia, alla verve di Francesco Gabbani e alla sexiness di Paola Iezzi. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ci saranno i Bootcamp, che quest’anno sono una novità assoluta.

Entra in NOW e guarda X Factor 2025

Se infatti nelle scorse edizioni di X Factor ogni giudice aveva il suo Bootcamp e quindi una sua squadra provvisoria, quest’anno al tavolo siederanno tutti e 4 i giudici, che valuteranno insieme gli artisti che hanno passato le Audition. Continueranno X Factor soltanto coloro che avranno ottenuto 4 sì. Se un giudice dovesse trovare fenomenale un solista o una band che non convince a pieno i suoi colleghi, potrà sempre giocarsi l’X-Pass. È chiaro che in questa fase del talent show, Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro saranno ben più severi di come li abbiamo visti durante le prime, le seconde e le terze Audition, dalle quali sono usciti vittoriosi ben 46 concorrenti.

Entra in NOW e guarda X Factor 2025

Durante i Bootcamp, Giorgia sarà sempre nel backstage del Teatro Allianz Cloud a incoraggiare i ragazzi. Anche la prossima puntata di X Factor 2025 sarò dedicata ai Bootcamp. Dopodiché ci saranno le Last Call, con le Sedie da conquistare e il crudele meccanismo degli Switch. Infine, spazio ai Live Show, che partiranno con 4 squadre da tre concorrenti il 23 ottobre e che potrete seguire sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e, tutti i martedì alle 21:30, anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando.    

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?
La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 e 5 ottobre 2025: Nuh e Sevilay in crisi mentre Samet rivela un suo grande segreto!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 e 5 ottobre 2025: Nuh e Sevilay in crisi mentre Samet rivela un suo grande segreto!
Stefano De Martino e Gerry Scotti: frecciatine incrociate tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
news VIP Stefano De Martino e Gerry Scotti: frecciatine incrociate tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto"
news VIP Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto"
Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri single in vista del Grande Fratello?
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri single in vista del Grande Fratello?
Beautiful: Quanto è grande la famiglia Forrester e come si è allargata nel tempo? Due infografiche ce lo spiegano
anticipazioni TV Beautiful: Quanto è grande la famiglia Forrester e come si è allargata nel tempo? Due infografiche ce lo spiegano
Winx Club: The Magic is Back, le fatine di Alfea sono tornate con più mordente, più inclusività e più glamour
anticipazioni TV Winx Club: The Magic is Back, le fatine di Alfea sono tornate con più mordente, più inclusività e più glamour
Temptation Island, Rosario Guglielmi torna sui social e rivela: "È stata l’esperienza più forte della mia vita"
news VIP Temptation Island, Rosario Guglielmi torna sui social e rivela: "È stata l’esperienza più forte della mia vita"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV