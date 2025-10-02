X Factor 2025: stasera su Sky i primi Bootcamp, con i concorrenti a caccia di 4 sì

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arrivano i Bootcamp di X Factor 2025. I giudici valuteranno di nuovo i concorrenti che hanno superato le Audition e a passare alle Last Call saranno solo coloro che avranno ottenuto 4 sì.

Dopo una terza ed ultima puntata dedicata alle Audition, si apre oggi una nuova tesissima fase della gara canora di X Factor 2025, lo show Sky Original targato Fremantle che anche quest’anno sta registrando ottimi ascolti, tanto che il giovedì sera sono pochi coloro che si sottraggono al fascino killer di Achille Lauro, alla dolcezza di Giorgia, alle battute di Jake La Furia, alla verve di Francesco Gabbani e alla sexiness di Paola Iezzi. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ci saranno i Bootcamp, che quest’anno sono una novità assoluta.

Se infatti nelle scorse edizioni di X Factor ogni giudice aveva il suo Bootcamp e quindi una sua squadra provvisoria, quest’anno al tavolo siederanno tutti e 4 i giudici, che valuteranno insieme gli artisti che hanno passato le Audition. Continueranno X Factor soltanto coloro che avranno ottenuto 4 sì. Se un giudice dovesse trovare fenomenale un solista o una band che non convince a pieno i suoi colleghi, potrà sempre giocarsi l’X-Pass. È chiaro che in questa fase del talent show, Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro saranno ben più severi di come li abbiamo visti durante le prime, le seconde e le terze Audition, dalle quali sono usciti vittoriosi ben 46 concorrenti.

Durante i Bootcamp, Giorgia sarà sempre nel backstage del Teatro Allianz Cloud a incoraggiare i ragazzi. Anche la prossima puntata di X Factor 2025 sarò dedicata ai Bootcamp. Dopodiché ci saranno le Last Call, con le Sedie da conquistare e il crudele meccanismo degli Switch. Infine, spazio ai Live Show, che partiranno con 4 squadre da tre concorrenti il 23 ottobre e che potrete seguire sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e, tutti i martedì alle 21:30, anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando.