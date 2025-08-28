TGCom24
Stasera, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW Francesco Gabbani, nuovo giudice di X Factor 2025, racconterà la sua vita e la sua carriera in Gabbani, Vanoni, la musica, conversando con la grandissima Ornella Vanoni e chiedendole preziosi consigli per la diciannovesima edizione dello Show Sky Original prodotto da Fremantle.

X Factor 2025: stasera su Sky e su NOW lo speciale Gabbani, Vanoni, la musica, per conoscere il nuovo giudice

Mentre si avvicina a grandi passi la nuova stagione di X Factor, cresce la curiosità sul nuovo giudice Francesco Gabbani. Non vediamo l'ora di scoprire, insomma, come si comporterà e come riuscirà a integrarsi in una squadra consolidata e particolarmente affiatata. Il cantante, che ha vinto due volte il Festival di Sanremo, è entusiasta di partecipare allo show Sky Original prodotto da Fremantle, e siamo lieti di dare notizia che questa sera, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, arriverà Gabbani, Vanoni e la musica, che altro non è se non un viaggio nella carriera di Francesco, che parla di sé, della sua vita e del suo amore della musica. Come suggerisce il titolo, questo Speciale sarà arricchito dalla presenza di Ornella Vanoni, per la quale Gabbani ha firmato il brano del 2021 "Un sorriso dentro al pianto".

Gabbani, Vanoni, la musica nel dettaglio

In Gabbani, Vanoni, la musica, Gabbani e la Vanoni ricorderanno il loro primo incontro e parleranno dell'amicizia che li lega. Ovviamente Francesco chiederà a Ornella qualche consiglio su come valutare le performance dei concorrenti. Per quanto riguarda l'incursione nella sua vita, ecco la sinossi ufficiale dello Speciale:

Francesco, attesissima novità dell'edizione 2025 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, parlerà dei suoi esordi a Carrara e della sua gioventù passata sempre facendo musica nel negozio di strumenti musicali dei genitori, ma anche delle piccole e grandi esperienze sul palco e dietro le quinte - ad esempio quando, da giovanissimo, è stato fonico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro - che hanno costituito la sua gavetta. Fino al successo con le sue hit più conosciute, da Occidentali's Karma a Viceversa, da Amen a Viva la vita, fino ai grandi trionfi al Festival di Sanremo (è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big).
In più, camminando per le strade di Carrara ci accompagnerà, oltre che nel negozio di famiglia dove ha suonato le prime note, anche nella sua "giocheria", il luogo del cuore dove registra la sua musica e suona diversi strumenti per poi, tra un pezzo e l’altro, dipingere coloratissime tele in maniera istintiva e collezionare calzini.
Entra in NOW e guarda X Factor

Come sappiamo, X Factor 2025 partirà l'11 settembre con la prima puntata delle Audizioni. Al tavolo insieme a Francesco Gabbani ci saranno Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.
Ricordiamo che Gabbani, Vanoni, la musica, sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, come anche l'intera edizione del talent show.

Appuntamento dunque questa sera, in prima serata su Sky e su NOW, con Gabbani, Vanoni, la musica: non perdetelo per nessuna ragione al mondo!

