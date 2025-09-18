X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo

Anticipazioni TV

Anche quest'anno Paola Iezzi fa parte della giuria di X Factor e, con la sua squadra, dovrà dare battaglia a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Achille Lauro. Vi raccontiamo cosa la guiderà nella scelta della sua squadra.

Fin da quando si è seduta al tavolo dei giudici lo scorso anno, e quindi per X Factor 2024, Paola Iezzi ha subito conquistato le simpatie del pubblico per la sua grinta mista a dolcezza. Sensuale, solare e piena di vita, e soprattutto empatica, Paola conosce bene la musica, tutta la musica, e la sua passione resta il pop, genere che gli irriducibili del rock guardano con sospetto, giudicandolo banale e fin troppo semplice. Ma sono le canzoni pop che la gente balla, canticchia e impara a memoria, e questo la Iezzi lo sa. Lei stessa, quando faceva parte del duo Paola & Chiara, si è cimentata in questa tipologia di musica leggera, conquistando in un battibaleno il successo.

Paola Iezzi ama le acconciature bizzarre, che comunque lasciano il viso scoperto, e le piacciono le trasparenze, il bianco e il nero e le scarpe con il tacco. Ama anche gli accessori, e per tenere a bada Achille Lauro & Co. lo scorso anno ha portato con sé a un Live Show addirittura un frustino.

Paola Iezzi non è solo una cantautrice, ma anche una musicista, una produttrice discografica e una deejay, e perfino una conduttrice. Al liceo il suo professore di latino, greco e italiano era stato Roberto Vecchioni, e chissà che non sia stato anche lui, indirettamente, a spingerla a intraprendere la strada che l'ha portata fino allo show Sky Original prodotto da Fremantle. Questa sera su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming su NOW la vedremo all'opera nella seconda puntata delle Audition. Che cos’è per lei l'X Factor? Che caratteristiche deve avere un concorrente per entrare a far parte della squadra di Paola Iezzi? Lei stessa lo ha spiegato alla vigilia del debutto di X Factor 2025:

Fondamentalmente io reagisco a delle emozioni che percepisco. Guardo molto gli occhi di un concorrente, ascolto con attenzione il timbro della sua voce, sento se c'è veramente un'intenzione e una passione nei confronti della musica, perché la musica è anche costruzione e non soltanto verità. In realtà c’è la verità e poi c’è tutto quello che costruisci intorno alla verità quando ti affacci al mondo del professionismo. Tuttavia non deve mancare quella luce che deve brillare nel momento in cui ascolti un cantante cantare o un musicista suonare, quindi io non cerco qualcosa a priori, ma semplicemente reagisco a ciò che vedo e che sento. A volte si può sbagliare, anche in modo grossolano, perché all'inizio percepisci delle cose che magari in un secondo momento non si rivelano quelle che avevi pensato fossero. In fondo siamo umani, e ovviamente abbiamo la nostra esperienza e i nostri anni, però è chiaro che le situazioni possono cambiare continuamente, perciò ci sono concorrenti che all'inizio ti conquistano con una canzone ma non ti entusiasmano più. Durante questa edizione mi è capitato di essere rimasta molto colpita dalla voce di una ragazza che sembrava incredibile, ma quando è tornata la magia era svanita. Quando succede così, significa che una persona non è ancora pronta per affrontare un palco e che c'è del talento ma va alimentato, e quindi per fare questo tipo di percorso un pochino avanti devi essere. Non devi insomma partire da zero ma avere un po’ di esperienza sulle spalle, magari non tantissima però un po’.