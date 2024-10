X Factor 2024: tutto quello che c'è da sapere sui 12 concorrenti che si esibiranno al primo Live Show!

Anticipazioni TV

Cominciano i Live Show di X Factor 2024 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ecco i concorrenti delle quattro squadre uscite dagli Home Visit e pronte a sfidarsi all'X Factor Arena di Assago, Milano.

La fase della gara più appassionante di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda il giovedì sera su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW, è il Live Show, che vede sfidarsi, a colpi di cover e di inediti, i concorrenti delle squadre dei quattro giudici. Quest'anno si fronteggiano le formazioni di Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, che durante le Audizioni e i Bootcamp hanno dimostrato di essere un dream team. Ognuno, nella selezione dei concorrenti, ha tenuto conto non solo dei propri gusti in fatto di generi musicali ma anche della maturità artistica e dell'unicità dei ragazzi, che poi è il fattore X che permette di sfondare nel mondo discografico contemporaneo.



Dopo i Bootcamp le squadre dei 4 del tavolo erano formate da 4 concorrenti, che al termine degli Home Visit sono diventati 3. I 12 artisti che accedono ai Live sono molto diversi fra loro, e ciò renderà la gara, che avrà luogo presso l'X Factor Arena di Assago, Milano, ancora più appassionante. Andiamo a scoprire chi sono.

Squadra di Manuel Agnelli

PUNKCAKE

A Manuel Agnelli piace il punk, e su questo non c’è dubbio. Tuttavia si tratta di un genere legato più a epoche passate, e riportarlo in auge nel 2024 è coraggioso anche se può essere rischioso. I cinque musicisti della provincia di Arezzo che si definiscono "band che nasce dall'umido di una provincia grigia", però sono impavidi, proprio come lo era, nei primi anni '80 Donatella Rettore, di cui il gruppo ha portato "Lamette" alle Audizioni. Agnelli li ha apprezzati ancora di più ai Bootcamp, dove hanno cantato "Give me the Cure" dei Fugazi. Agli Home Visit, infine, con la scatenatissima "I'm Scum" degli Idols, hanno sedotto il loro giudice, che ha decretato il passaggio ai Live lodando il loro suono, la loro attitudine e la loro credibilità.

Mimì Caruso

Quando ha sentito per la prima volta Mimì Caruso alle Audizioni, Manuel Agnelli si è commosso. La diciassettenne originaria del Mali che è stata adottata a 8 mesi e abita a Monza, ha cantato "Figures" di Jessie Reyez, e Achille Lauro non ha potuto fare a meno di commentare: "Cara mia, tu hai un dono", mentre Agnelli ha detto: "Hai la voce larga come uno stadio" e si è giocato l'X Pass, alzandosi per abbracciare la sua concorrente. Mimì ha guadagnato la sedia ai Bootcamp con "Goodspeed" di Frank Ocean, per poi assestare il colpo di grazia al suo giudice, agli Home Visit, con "Earfquake" di Tyler the Creator. Oltre a essere di buon carattere e compagnona, Mimì ha il grande pregio di non fare scelte furbette quando si tratta di esibirsi.

Daniele Gasperini in arte Danielle

Quando Manuel Agnelli ha deciso di portare lui e non Beatrice Fita ai Live, ha detto a Daniele Gasperini che il lavoro che dovranno fare insieme sarà tanto. Infatti Danielle, nonostante la splendida voce e la presenza scenica, fa fatica a trasmettere emozioni.Gasperini, 28 anni, ha imparato a cantare consegnando gelati. Vive fuori Pesaro in un casolare insieme a un gruppo di amici e la musica è la cosa che dà più senso alla sua vita. Alle Audizioni ha portato "Sfiorivano le viole" di Rino Gaetano, e Manuel Agnelli lo ha paragonato al primo Alberto Camerini. Ai Bootcamp si è presentato con "Il mare d'inverno" di Loredana Berté, attirando complimenti ma anche il sospetto di essere eccessivamente sicuro di sé. Ottima la sua interpretazione di "Amarsi un po’" di Lucio Battisti agli Home Visit.

Squadra di Jake La Furia

Elmira Marinova in arte EL MA

Quando è stata scelta da Jake alla fine degli Home Visit, Elmira Marinova ha abbracciato Francesca Siano gridando: "Girl Power!". "E che power!" - viene da commentare. EL MA arriva da Sofia, in Bulgaria, ha 17 anni e canta da quando ne aveva 9. La sua cover di "Vampire" di Olivia Rodrigo alle Audizioni ha strappato a Paola Iezzi le parole: "Hai questa afonia nella voce che è molto sexy”, mentre Jake è rimasto folgorato. Trionfatrice ai Bootcamp con "Stop This Flame" di Celeste, EL MA ha superato brillantemente gli Home Visit con con "Talking to the Moon" di Bruno Mars, però guai se non impara l'italiano!

Francesca Siano detta Francamente

Francesca Siano in arte Francamente è senza dubbio una delle teste di serie di X Factor 2024. Alle Audizioni si è presentata con un cappello da baseball in testa, una chitarra a tracolla e gli occhi pieni di ardore giovanile. "La musica per me è una postura" ha ammesso, per poi intonare "Wicked Game" di Chris Isaak e sentirsi dire: "Sei una bomba", "Ipnotizzi" e "Hai una faccia potentissima". Fiore all'occhiello della squadra di Jake La Furia, ai Bootcamp ha portato la sua "Paracadute", definita da Agnelli "il più bell'inedito che io abbia mai sentito ad X Factor". L'esibizione della concorrente agli Home Visit è stata una pura formalità, visto che il suo giudice aveva già deciso di portarla ai Live. Ciò non toglie che la sua originalissima versione "unplugged" della hit dance anni '90 "The Rhythm of the Night" abbia spaccato.

The Foolz

I The Foolz sono una band con la B maiuscola, un quintetto rock con un frontman, Alessandro Olmo Agostini, carismatico come Robert Plant e bello come Jim Morrison. L'esordio del gruppo, con l'inedito "Fuori dagli schemi", è stato buono, anche perché hanno strappato a Jake La Furia la parola "devastanti". Fra l'esecuzione agli Home Visit, dove hanno portato "E la luna bussò" di Loredana Bertè e la performance ai Bootcamp (con "Ça plane pour moi" di Plastic Bertrand), è difficile scegliere, ma con la seconda hanno rubato una sedia agli Speakeasy.

Squadra di Paola Iezzi

Pablo Murphy

Pablo Murphy è italo-scozzese, è bello e carismatico (tanto che ha perfino le groupie) e ha decisamente un animo Brit Punk. Alle Audition ha portato "SOS" degli ABBA. Manuel Agnelli prima gli ha dato del "gran paraculo" e poi lo ha definito "un concorrente perfetto per X Factor", mentre Paola è impazzita di gioia. Ai Bootcamp è andata meno bene per il cantante, perché la sua cover di "Another Day in Paradise" di Phil Collins non aveva la drammaticità e l'intensità del brano originale. Ma niente paura: agli Home Visit Pablo ha stregato la sua giudice con "Friday, I'm in Love" dei Cure: un condensato di energia, good vibrations e sexiness.

Dimensione Brama

I Dimensione Brama alle Audition si sono sentiti dire da Manuel Agnelli: "Siete stati terribili" dopo aver portato "Love Will Tear Us Apart" dei Joy Division, facendo alzare in piedi ad applaudire Paola Iezzi e incantando Achille Lauro, che ha trovato in loro una "vena anarchica incontrollabile". Con 3 sì, la band di 7 elementi si è presa la rivincita ai Bootcamp con una magnifica cover di "Io sto bene" dei CCCP. In favore del gruppo gioca la voce profonda di Nicola Pecora, grande performer oltre che frontman. Paola, dopo aver apprezzato l'interpretazione del gruppo di "Can't Get You Out of My Head" di Kylie Minogue agli Home Visit, ci ha tenuto a dire che è lui il leader della band: "Il resto è Dimensione Brama".

Laura Fethau detta LOWRAH

Laura Fethau, che arriva da Pordenone e ha 23 anni, ha ereditato la passione per la musica da sua madre, che ascoltava Whitney Houston e Amy Winehouse. La prima volta che si è esibita davanti ai giudici di X Factor 2024 ha strappato complimenti e 4 sì con "Super Bass" di Nicki Minaj. Infatti c'è chi le ha detto: "Hai una cazzimma sul palco che non passa indifferente". Stesso successo ai Bootcamp con "Boss Bitch" di Doja Cat, con Jake che ha sussurrato all'orecchio di Manuel: "Questa ci manda a fanc*** a me e a te insieme". Paola desidera che questa ragazza che appare così sicura di sé riveli la sua parte fragile, che comunque ha fatto capolino durante gli Home Visit, in cui LOWRAH ha cantato "If were a Boy" di Beyoncé.

Squadra di Achille Lauro

Les Votives

Les Votives sono eleganti e super cool. Vengono da Milano e a Milano hanno suonato, in Piazza Duomo, guadagnando in 2 ore 700 Euro. Alle Audizioni hanno portato una spremuta di rock con "Gold on the Ceiling" dei Black Ease. I giudici hanno apprezzato e, dopo aver detto: "La voce mi ricorda il brit pop, mi ricorda un sacco di figate rare", il buon Lauro ha annunciato: "Mi gioco l'X Pass, Baby". Il trio ha confermato la propria unicità ai Bootcamp suonando e cantando “Bang Bang (My Baby Shot me Down)” di Cher. Il giudice, che tenterà di portarli in finale, ha lanciato loro la sfida di esibirsi in italiano. Les Votives l'hanno già raccolta in sede di Home Visit, cimentandosi in "Città vuota" di Mina e stravincendo la scommessa.

Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti, 16 anni e una massa di capelli ricci in testa, si è presentato a X Factor 2024 con i genitori, ispirando subito infinita tenerezza a Giorgia. Lorenzo suona il piano e ha cominciato a scrivere canzoni per amore. Alle Audizioni la sua cover di "Poetica" di Cesare Cremonini ha spaccato il cuore ai giudici, e se Jake La Furia ha detto: "Sei un grande cantante e musicista", Achille Lauro è andato invece ad abbracciarlo e lo ha voluto in squadra. Ai Bootcamp Lorenzo ha lasciato il pianoforte a casa e, con "Destri" di Gazelle, ha fatto alzare in piedi il pubblico dell’Allianz Cloud. Agli Home visit, ça va sans dire, il ragazzo è passato alla fase successiva della gara canora dopo una magnifica interpretazione de "Le parole più grandi" di Coez. Il suo giudice farà di tutto affinché sia versatile, rendendo ogni performance diversa dalle altre.

I PATAGARRI

Chiudono la squadra di Achille Lauro i PATAGARRI, che lo avevano incantato, per bravura e originalità, già dalle Audizioni. Per la loro prima esibizione a X Factor 2024 avevano scelto "Via con me". Paolo Conte è infatti uno dei loro guru, insieme al sommo Django Reinhardt. Fa gipsy jazz questa band di Milano e dintorni, e ascoltandola, Paola Iezzi ha commentato: “Mi avete catapultato in un famoso locale anni ’30". Favolosi anche ai Bootcamp grazie a una reinterpretazione de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli. Agli Home Visit hanno proposto il loro inedito "La banca in pieno centro".

Impossibile fin da ora fare pronostici, dal momento che sarà fondamentale, per ogni concorrente, il lavoro che farà con il proprio giudice nelle prossime settimane, alla ricerca di una precisa identità, di un progetto musicale forte, di una grande capacità di comunicare, di dominare il palco e di far propri brani famosi, reinterpretandoli e non copiandoli.