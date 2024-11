X Factor 2024: stasera su Sky il Quinto Live con gli inediti dei concorrenti e una manche di cover

Anticipazioni TV

Questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, ascolteremo finalmente gli inediti dei concorrenti di X Factor 2024. La gara proseguirà con una manche di cover, e i più votati potranno accedere alla semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Questa sera - giovedì 21 novembre 2024 - alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, torna X Factor 2024. Dopo il quarto Live, nel quale lo show Sky Original prodotto da Fremantle è diventato Hell Factor, per via dell'impietoso meccanismo della giostra e per le due eliminazioni, ecco che arriva il quinto Live, altrettanto impegnativo, ma più di soddisfazione per i giudici e i ragazzi. I sette concorrenti rimasti a gara avranno infatti lo squisito privilegio di presentare i loro inediti, che li lanceranno nel mondo discografico.

Giovedì scorso sono stati eliminati i The Fools, della squadra di Jake La Furia, e Danielle, finito al ballottaggio con LAWRAH al termine della seconda manche. Fra i 4 giudici, l’unico ad aver conservato la sua squadra per intero è Achille Lauro, che ha I PATAGGARi, Lorenzo Salvetti e i Les Votives. Manuel Agnelli è invece a quota 2 con Mimì e I PUNKCAKE, mentre Jake La Furia e Paola Iezzi possono contare unicamente su un artista: il primo su Francamente, la seconda su LAWRAH, che può proseguire il suo cammino nel talent Show grazie ai voti del pubblico.

X Factor 2024: Anticipazioni del Quinto Live Show

La puntata di X Factor di questa sera si articolerà in due manche. Durante la prima i 7 concorrenti faranno ascoltare agli spettatori dell'X Factor Arena e al pubblico a casa i loro inediti. Ecco chi canterà cosa:

Squadra di Achille Lauro

I PATAGARRI porteranno "Caravan" , brano scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien

porteranno , brano scritto da loro stessi e prodotto da e Les Votives presenteranno " Monster" , canzone scritta da loro stessi e prodotta da Gianmarco Manilardi e Danien

presenteranno " , canzone scritta da loro stessi e prodotta da e Lorenzo Salvetti canterà "Mille concerti", scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien

Squadra di Jake La Furia

Francamente porterà "Fucina" scritta da lei stessa e prodotta da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi

Squadra di Manuel Agnelli

Mimì presenterà "Dove si va" , scritta da Madame e prodotta da Gianmarco Manilardi

presenterà , scritta da e prodotta da I PUNKCAKE si esibiranno con "Gloom" (scritta da loro stessi e prodotta da Gianmarco Biancardi)

Squadra di Paola Iezzi

LOWRAH canterà "Malasuerte", che ha scritto con Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin e Max Elias Kleinschmidt. Il brano è prodotto da ESSEHO e Andry The Hitmaker).

Nella seconda manche del quinto Live Show di X Factor 2024 i concorrenti si esibiranno in cover di brani piuttosto famosi:

Squadra di Achille Lauro

I PATAGARR I cercheranno di entusiasmare il pubblico con un mash up di "Tu vuò fa l’americano " di Renato Carosone e " Bella ciao".

I cercheranno di entusiasmare il pubblico con un mash up di " di e " Les Votives porteranno "You Know I'm No Good" , una delle più celebri canzoni dell'indimenticabile Amy Winehouse

porteranno , una delle più celebri canzoni dell'indimenticabile Lorenzo Salvetti canterà il brano di Tananai "Tango", quinto classificato a Sanremo 2023;

Squadra di Jake La Furia

Francamente si giocherà il tutto per tutto con "Believe", il brano di Cher che nel 1998 ha fatto ballare il mondo vendendo oltre 11 milioni di copie

Squadra di Manuel Agnelli

Per Mimì è stato scelto il grande classico "Lilac Wine" , a partire dalla versione di Nina Simone

è stato scelto il grande classico , a partire dalla versione di I PUNKCAKE si esibiranno con "Maps" degli Yeah Yeah Yeahs, che quest'anno compie 20 anni

Squadra di Paola Iezzi

LOWRAH sarà sul palco con "Hollaback Girl", brano con cui nel 2005 Gwen Stefani entrò nelle classifiche di tutto il mondo.

I super ospiti del quinto Live show di X Factor 2024 saranno i Coma_Cose, che poi sono California e Fausto Lama. Il duo presenterà il nuovo singolo, che si intitola "Posti Voti". Il brano arriva dopo il mega successo di "Malavita", che ha vinto il Disco di Platino e che in estate è arrivata in cima alle classifiche.

X Factor 2024 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Potete trovarlo il chiaro su TV 8, in prima serata, il mercoledì successivo alla messa in onda. Gli altri appuntamenti da non perdere sono i Daily (dal lunedì al venerdì alle 19) e Ante Factor, in cui, a pochi minuti dallo show, Gianluca Gazzoli ci porta dietro le quinte di X Factor 2024. Vi ricordiamo che a presentare la puntata sarà Giorgia, conduttrice di questa edizione di X Factor.