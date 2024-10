X Factor 2024: stasera su Sky il primo Live Show, con due manche di cover famose e Ghali superospite

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva il primo Live Show di X Factor 2024. Le squadre dei 4 giudici, ancora al completo, si sfideranno in due manche di cover. Giorgia debutterà alla conduzione e l'ospite della serata sarà Ghali.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, cominciano i Live Show di X-Factor 2024. Dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, le quattro squadre dello show Sky Original prodotto da Fremantle si affrontano nella X Factor Arena. I concorrenti sono 12 (3 per squadra), e le loro performance, come da tradizione, saranno valutate dai 4 del tavolo: Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Il primo Live segnerà anche il debutto di Giorgia a X Factor. La cantante, rimasta dietro le quinte durante le Audizioni e i Bootcamp, condurrà la serata. Allo stesso modo delle ultime edizioni, ci sarà un ospite. Stasera ci farà ascoltare la sua splendida voce Ghali.

Il primo Live Show, come le restanti puntate di X Factor 2024, che andranno in onda ogni giovedì fino al 5 dicembre, sarà sempre disponibile on demand, e la replica in chiaro andrà in onda martedì 29 ottobre su TV8, al tasto 8 del telecomando. Dal 18 ottobre è cominciato X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì su Sky Uno alle 19.20 e in streaming su NOW.

Ogni Live Show sarà preceduto dall’appuntamento speciale e imperdibile con l'Ante Factor, condotto Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage, che ci permetterà di entrare nel clima già rovente dell'X Factor Arena grazie alla viva voce dei cantanti in gara, dei giudici e degli ospiti.

Infine non bisogna dimenticare l'appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024, con le assegnazioni delle canzoni, le prove e, naturalmente, le esibizioni.

X Factor 2024: Anticipazioni del primo Live Show

Come si svolgerà il primo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle? La gara sarà suddivisa in 2 manche. Nella prima si esibiranno 6 concorrenti e nella seconda gli altri 6. Proporranno brani di artisti famosissimi, sia italiani che internazionali.

Nelle prossime settimane ci saranno le manche a tema e orchestrali, la temutissima giostra - in cui i concorrenti si esibiscono uno dopo l’altro senza pause cantando le proprie canzoni - e il momento della presentazione degli inediti. Oltre a Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, sarà il pubblico a giudicare le performance dei concorrenti, esprimendo le proprie preferenze attraverso il televoto.

Faranno sentire la propria voce questa sera durante il primo Live Show:

Les Votives , Lorenzo Salvett i e I PATAGARRI della squadra di Achille Lauro

, i e della squadra di Francamente , The Foolz ed EL MA della squadra di Jake La Furia

, ed della squadra di Danielle , i PUNKCAKE e Mimì della squadra di Manuel Agnelli

, i e della squadra di Pablo Murphy, LOWRAH e Dimensione Brama della squadra di Paola Iezzi

L'ospite del primo Live Show sarà Ghali, rapper italiano di origine tunisina che ha in bacheca 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d'Oro. Al Festival di Sanremo 2024 si è posizionato quarto nella classifica generale con "Casa mia" (Triplo Disco di Platino) e quest’estate ci ha regalato "Paprika" (Doppio Platino). Ghali ha appena pubblicato il nuovo singolo "Niente Panico" e il 28, 29 ottobre e 15 novembre sarà in concerto all'Unipol Forum di Milano. Il suo GHALI - LIVE 2024 proseguirà quindi con altre date nei più importanti palazzetti del paese.