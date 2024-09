X Factor 2024: Jake La Furia e Paola Iezzi cantano Amici come prima di Paola & Chiara. Ecco il video

Anticipazioni TV

Nell'attesa della prima puntata di X Factor 2024, prevista per il 12 settembre, vi mostriamo oggi un video nel quale Jake La Furia, seduto al tavolo della giuria, intona la celeberrima Amici come prima, che ha reso famoso il duo Paola & Chiara. La performance del rapper è impeccabile.

Da X Factor 2024 arrivano altre dimostrazioni della buona disposizione d’animo dei quattro giudici e dell’armonia che regna fra loro, oltre che della loro gioia di partecipare allo show Sky Original prodotto da Fremantle che comincerà il 12 settembre.

È arrivato infatti un video nel quale il rapper Jake La Furia canta una delle hit di Paola & Chiara in onore di Paola Iezzi. Parliamo di "Amici come prima", il singolo pubblicato nel 1997 come primo estratto dell'album in studio "Ci chiamano bambine". A Jake si unisce anche Chiara, mentre Manuel Agnelli e Achille Lauro li guardano divertiti e incuriositi. Ricordiamo che il duo ha vinto con questo brano nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1997.

X Factor 2024: una nuova strepitosa edizione

X Factor 2024 comincerà dunque giovedì 12 settembre con la prima puntata delle Audition. A questa ne seguiranno, sempre il giovedì e sempre su Sy e in streaming solo su NOW, altre 2, e passeranno alla fase successiva solo i concorrenti che avranno avuto almeno 3 sì. Sarà poi la volta dei Bootcamp (2 puntate) e degli Home Visit (1 puntata). Infine arriveranno i Live Show, durante i quali le squadre si giocheranno il tutto per tutto. La finale è prevista per il 5 dicembre a Piazza del Plebiscito a Napoli. Durante le 13 puntate previste, Manuel Agnelli & Co. cercheranno di incoraggiare e creare un buon feeling con i componenti delle loro squadre, sviluppando la loro creatività e trovando i brani più adatti a ciascuno. Come sempre, il quinto giudice di X Factor sarà il pubblico, che esprimerà le proprie preferenze con il televoto. Altra grande novità, accanto alla giuria di quest'anno, è la conduzione di Giorgia, al suo debutto come presentatrice. Salirà sul palco dello show a partire dal primo Live, mentre nelle puntate precedenti rimarrà nel backstage a supportare i concorrenti. Come ogni anno, X Factor avrà degli ospiti italiani e stranieri molto prestigiosi.

