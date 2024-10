X Factor 2024, aspettando i Live Show: speranze e dichiarazioni di intenti di giudici e concorrenti

Anticipazioni TV

Domani 24 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, cominciano i Live Show di X Factor 2024. In un incontro con la stampa Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e le loro squadre hanno parlato di cosa vorrebbero per la fase più bella della gara canora.

Manca soltanto un giorno al primo Live Show di X-Factor 2024 e, come da tradizione, i quattro giudici e i loro concorrenti che hanno superato gli Home Visit hanno incontrato i giornalisti. Il luogo scelto per parlare delle loro aspettative e di cosa cercheranno di fare era l'X Factor Arena, dove, dal 24 ottobre al 29 novembre compreso, avranno luogo i Live.

Tutto è pronto per la grande serata, a cominciare da Giorgia che esordirà nella conduzione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Sappiamo che la serata sarà articolata in 2 manche e che i concorrenti si esibiranno 6 nella prima e 6 nella seconda. Inoltre, gli artisti si cimenteranno in cover di brani famosi e il super ospite della puntata sarà Ghali.

Ma torniamo alla conferenza di presentazione dei Live Show e andiamo a scoprire innanzitutto come si comporteranno Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro e cosa intendono portare sul palco i ragazzi. C’è chi ha parlato di più e chi è quasi rimasto zitto.

Squadra di Achille Lauro

Il giudice sui suoi concorrenti

Questa esperienza la sto vivendo tranquillamente, sono super a mio agio e i ragazzi sono bravi, sono preparati. Sono arrivati qui dopo una grande selezione quindi mi fido di loro e della loro preparazione. Con tutti ho qualcosa in comune e ciascuno di loro rappresenta una mia passione: il grande cantautorato, il punk rock e il jazz.

I PATAGGARRI

A noi piace il cantautorato e adoriamo reinterpretarlo in maniera un po’ jazzistica. Sarà difficile portare qualcosa di nuovo e unico a X Factor 2024, ma sicuramente ci concentreremo su un sound un po’ retrò, tanti strumenti a fiato e tante chitarre, nella speranza di divertirci.

Le Votives

Rispettiamo profondamente Manuel Agnelli per il lavoro che ha fatto nel nostro genere, però con Lauro abbiamo la possibilità di lavorare sull'avanguardia, guardare al futuro e trovare nuove formule, quindi siamo ultra-gasati!

Lorenzo Salvetti

Sicuramente partecipare a X Factor è super emozionante. Io provo sempre a restare tranquillo, anche se non ci riesco, cerco di vivere la musica molto a livello fisico, e questo mi permette a volte di rilassarmi e immergermi nel brano.

Squadra di Jake La Furia

Jake fa ammenda

Tutti sono spaventati dalla mia parte competitiva. Io sono pronto a uccidere… Scherzo! Faccio una promessa, anzi faccio un voto, e cioè di essere meno competitivo e godermi la situazione. Bisogna assolutamente portare avanti l'armonia che si è creata al tavolo della giuria e cercare di preservarla perché è importante. Secondo me è il segreto del successo di questa edizione.

The Foolz

La nostra idea è quella di portare noi stessi nelle cover. Scriviamo canzoni da tanto tempo, siamo pieni di canzoni e pensiamo di avere una nostra identità, quindi con Jake ci stiamo trovando benissimo.

Francamente

Per me vince sempre il privilegio di trovarmi qui. Spero di essere all'altezza delle aspettative ma provo a stare un passo indietro

Squadra di Manuel Agnelli

Per Manuel è una questione di fiducia

Loro non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, però alla fine la cosa bella che hanno è che si fidano di me. Non è così scontato, perché oltre a cantare bene e a divertirsi, secondo me bisogna fidarsi. In passato ho lavorato con dei talenti anche molto grandi che però non si sono fidati di me e, non fidandosi, è finita male. Comunque questa è la prima volta che mi diverto a X Factor.

Danielle

Vorrei diventare il miglior Danielle del mondo

I PUNKCAKE o meglio il frontman della band Damiano Falcioni

Io punto a diventare il Damiano migliore del mondo. Ci divertiamo molto e ci fidiamo di Manuel, che ci ha detto una frase bellissima: "Siete una palla di neve all'inferno".

Mimì

Mi aspetto di divertirmi un botto, di avere un botto di cazzimma e in generale di godermi questo momento, perché spesso mi dimentico di essere presente dove stanno i miei piedi.

Squadra di Paola Iezzi

Un giudice emozionato

Questo X Factor è la dimostrazione che non c'è mai un'età per sorprendersi, la vita va avanti e succedono cose, e il percorso uno non lo conosce finché non lo vive. Provo le emozioni che provavo all'inizio, quando ho fatto Sanremo la prima volta.

LOWRAH

Devo dire che adesso l’ansia comincia un po’ a farsi sentire, ma è un’adrenalina positiva e ovviamente spero di dare sempre il mio 100% e di imparare tanto.

Dimensione Brama

Siamo 7 teste, Brama è un’essenza eptica che ha però una testa d'ariete più dura delle altre, che poi è quella del nostro frontman Nicola.

Cosa porteranno i 4 giudici ai Live Show e cosa si augurano che accada

Manuel Agnelli

Io penso di portare un po’ di discussione perché credo che quest'anno possa veramente essere una discussione di qualità, perché sono convinto che si potrà finalmente parlare di musica con un po’ di serenità pur nella nostra estrema diversità. Per tutti quanti i giudici la musica viene prima di tutto, prima ancora della gara e dei risultati discografici.

Jake La Furia

Io banalmente spero di portare bella musica, perché la musica in Italia non mi sembra che goda di buona salute. Mi auguro che si possa vincere questo programma con la bella musica.

Paola Iezzi

Mi piacerebbe portare il mio pensiero sulla musica, e cioè che esiste soltanto un tipo di snobberie nei confronti della musica ed è il discorso sulla qualità. Per tutto il resto la musica deve essere inclusiva. Non ci devono essere preclusioni ai generi, ma qualunque cosa venga fatta, dev’essere fatta bene: con attenzione e con cultura. Spero inoltre di riuscire a trasmettere l’entusiasmo e soprattutto la calma, perché per fare questo mestiere occorre sia l’energia che la calma. Mi piacerebbe che, nonostante tutto questo luccichio, questo splendore che i concorrenti vedono su questo palco, riuscissero a essere sobri nella loro interiorità, perché le luci possono essere accecanti.

Achille Lauro

L'Italia ha bisogno di un programma in cui i ragazzi possano credere per intraprendere una carriera musicale, perché fare musica è un lavoro, a volte sottovalutato, All'Italia serve X Factor, e spero che questo clima, fatto di professionalità e coesione, invogli i ragazzi a crederci, perché sarebbe bello se a uno di loro accadesse, una volta uscito dal programma, qualcosa di incredibile.

L'appuntamento con il primo Live Show di X Factor 2024 è per domani sera, giovedì 24 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.