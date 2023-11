X Factor 2023: il Quinto Live stasera su Sky Uno e in streaming su NOW, con una sola eliminazione

Anticipazioni TV

Questa sera alle 21.15 arriva su Sky Uno e in Streaming su NOW il quinto Live di X Factor 2023. Durante la terzultima puntata del talent Show i concorrenti passeranno da 8 a 7 e non mancherà un incredibile super ospite.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW torna X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle.

Siamo arrivati al quinto Live e l’hype sta crescendo in attesa della finale del 7 dicembre, che si terrà presso l’X Factor Arena, dove i concorrenti rimasti in gara si sfideranno all'ultima nota davanti a un pubblico immenso e festoso. La puntata di oggi non vedrà Morgan al secolo Marco Castoldi al tavolo dei giudici, come sappiamo da un comunicato che Sky Italia e Fremantle hanno pubblicato sui profili social di X Factor, ma the show must go on e siamo certi che gli artisti in gara, grazie ai 3 giudici rimasti e all’estro del favoloso duo Laccio & Shake, che fa di ogni esibizione un happening, vedremo uno spettacolo appassionante.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

Il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di giovedì 16 novembre su Sky Uno/+1, ha registrato 519mila spettatori medi con uno share del 2,4%; 1 milione 427mila spettatori medi nei sette giorni per la terza puntata su Sky e TV8: un dato che è stabile rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione. Due sono state le eliminazioni, che hanno assottigliato la squadra di Morgan. Hanno lasciato il talent show prima SELMI e poi i Sickteens, lasciando nel roster di Marco Castoldi gli Astromare. La puntata è iniziata con la temuta Giostra, che ha visto succedersi gli artisti in competizione lasciando che fosse il pubblico a decidere chi mandare a casa. Nella seconda parte della puntata sono andati al ballottaggio i Sickteens e SETTEMBRE, e i giudici hanno votato a favore di quest'ultimo. Se nella prima manche i concorrenti hanno portato i loro cavalli di battaglia, nella seconda, che era a tema Car Songs (canzoni da viaggio), hanno spaziato fra i decenni. Ecco chi ha cantato cosa:

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy ha cantato "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni

SETTEMBRE ha portato "Spaccacuore" di Samuele Bersani

Gli Stunt Pilots hanno spaccato con "Ironic" di Alanis Morissette

Squadra di Morgan

Gli Astromare hanno contagiato il pubblico con la loro energia interpretando "Good Vibrations" dei Beach Boys

Per i Sickteens è stata scelta "Careless Memories" dei Duran Duran

Squadra di Ambra

Angelica si è esibita con "I've Been Loving You Too Long" di Otis Redding

Matteo Alieno ha portato sul palco di X Factor 2023 "Il chitarrista" di Ivan Graziani

Squadra di Fedez

SARAFINE ha conquistato tutti con la sua versione di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

SARAFINE ha conquistato tutti con la sua versione di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

Maria Tomba ha cantato "September" dei Earth, Wind & Fire

X Factor 2023: Anticipazioni del quinto Live di X Factor 2023

Nel quinto Live di X Factor 2023, che potrete vedere, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, si esibiranno 8 concorrenti. Tra i giudici, soltanto Dargen ha conservato la sua squadra al completo, anche se sia gli Stunt Pilots e che SETTEMBRE sono andati al ballottaggio. Fedez e Ambra hanno invece due concorrenti. Durante la puntata, presentata da Francesca Michielin, ci sarà una sola eliminazione e come super ospite è stato scelto Max Pezzali, reduce da una stagione live da record che lo ha visto protagonista con un totale di oltre 520 mila presenze. Questo risultato straordinario è destinato a ripetersi nell’estate 2024 con la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi italiani Max Forever-hits only che toccherà Trieste, Torino, Bologna, Roma e Milano.