X Factor 2023: il Quarto Live stasera su Sky Uno, con Annalisa super ospite e due eliminati

Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna l'appuntamento con X Factor 2023 per un Live Show in cui saranno eliminati due concorrenti. Ospite d'onore sarà Annalisa con il nuovo singolo Euforia.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sarà tempo di X Factor 2023. Nella X Factor Arena avrà luogo il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle e presentato da Francesca Michielin.

La puntata sarà a tema e ospite d'onore sarà Annalisa, che presenterà dal vivo il suo nuovo singolo "Euforia". L'eliminazione sarà doppia e quindi i 4 giudici dovranno fare delle scelte dolorose. Chi saranno i magnifici 8 che accederanno al quinto Live? E chi fra Ambra, Fedez, Dargen e Morgan vedrà assottigliarsi la propria squadra? Ancora poche ore e lo saprete.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

A cominciare il terzo Live di X Factor 2023 sono stati 11 concorrenti. I "ballottati" della prima manche sono stati gli Stunt Pilots, mentre il meno votato della seconda manche è stato Gaetano. Quest'ultimo è stato eliminato dai giudici. Se Ambra ha voltato in suo favore, Dargen, Fedez e Morgan hanno invece accordato la loro preferenza agli Stunt Pilots. La puntata era a tema, e il tema era Musica Ribelle, in altre parole le canzoni con una forte valenza politica e sociale che sono state un grido di libertà. Fra le esibizioni più da brivido, la versione di "Generale" (di Francesco De Gregori) di Angelica, la cover di "Compagno di scuola" (di Antonello Venditti) del Solito Dandy, SARAFINE con una reinvenzione di "Get Up, Stand Up" di The Wailers e i Sickteens con "Rebel, Rebel" di David Bowie. Da non dimenticare, la versione di Matteo Alieno di "Non è per sempre" degli Afterhours. Secondo Dargen, il concorrente ha dimostrato, con questa sua performance, di avere tutte le qualità per vincere l'edizione 2023 di X Factor.

X Factor 2023: Anticipazioni del quarto Live

La puntata che gli autori di X Factor 2023 hanno voluto chiamare Tutti contro Tutti, sarà divisa in due parti. Nella prima, tornerà l'appuntamento con la celeberrima Giostra. Ogni concorrente porterà un medley dei suoi brani più apprezzati e, a fine manche, ci sarà la prima eliminazione della puntata.

Nella seconda parte, i 9 concorrenti i rimasti in gara saranno protagonisti di una manche speciale a tema. La manche si chiama Car Songs perché i giudici hanno scelto brani che si prestano a diventare la colonna sonora di un viaggio. Ecco chi canterà cosa, sempre che passi il primo turno:

Squadra di Fedez

Maria Tomba canterà "Wake Me Up When September Ends" dei Green Day

canterà dei SARAFINE porterà invece "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

Squadra di Ambra

Angelica si esibirà con una cover di "I've Been Loving You Too Long" di Otis Redding

si esibirà con una cover di di Matteo Alieno reinterpreterà "Il chitarrista" di Ivan Graziani

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy canterà "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni

canterà di SETTEMBRE salirà sul palco con "Spaccacuore" di Samuele Bersani

salirà sul palco con di Gli Stunt Pilots porteranno "Ironic" di Alanis Morissette

Squadra di Morgan

SELMI farà ascoltare al pubblico e ai giudici " You've Got A Friend" di Carol King

farà ascoltare al pubblico e ai giudici " di Carol King Gli Astromare si esibiranno con "Good Vibrations" dei Beach Boys

si esibiranno con dei I SickTeens si presenteranno con "Careless Memories" dei Duran Duran

Ospite d'onore del quarto Live di X Factor 2023 sarà Annalisa, che canterà, come già detto, il suo nuovo singolo "Euforia". La regina del pop italiano è reduce dallo strabiliante successo del concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago, con oltre 12.000 spettatori, e del suo ultimo album "E poi siamo finiti nel vortice" al vertice di tutte le classifiche.

X Factor 2023, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, vi dà appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il talent show è in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.