X Factor 2023: I primi Bootcamp stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Anticipazioni TV

Terminate le Audition, che hanno occupato le prime tre puntate di X Factor 2023, è tempo di Bootcamp. Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, cominciano D'Argen D'Amico e Fedez.

Questa sera, come ogni giovedì fino al 7 dicembre, c'è l'appuntamento con X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in cui ragazzi e adulti con il sogno della musica si mettono alla prova ed eventualmente costruiscono il loro futuro artistico. Alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, la Quarta Puntata sarà dedicata ai Bootcamp di Fedez e di Dargen D’Amico, dopo ben tre puntate dedicate alle Audition.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

Cominciamo con il dire che la Terza Puntata di X Factor 2023, visibile su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 544mila spettatori medi (share del 2,6%), in crescita del +7% rispetto all’episodio precedente.

Diversi concorrenti hanno cantato davanti a Fedez, Ambra, Dargen e Morgan. Fra i molti artisti che si sono fatti notare, non possiamo non nominare Selmi, che con la sua "Doccia ghiaccia" ha commosso tutti, in particolare Ambra Angiolini. Ha piacevolmente sorpreso i 4 del tavolo anche Alice B, che ha interpretato magnificamente "Purple Rain" di Prince. Fra le band, hanno dimostrato verve e talento Giovie & Micke, con una versione voce e violoncello di "Someone You Loved" di Lewis Capaldi, e la girl band delle Ragazze Punk, che hanno presentato "Stella di Hollywood". Il momento più allegro della puntata è stato quando un ragazzo originario del Togo, Kay C. Arnold, ha anticipato il Natale cantando "Feliz Navidad" di José Feliciano.

X Factor 2023: Anticipazioni della Quarta Puntata

La Quarta Puntata di X Factor 2023 sarà dunque dedicata ai primi due Bootcamp. Mentre Ambra e Morgan resteranno dietro le quinte, Dargen D'Amico e Fedez ascolteranno con attenzione i 12 concorrenti della propria squadra per selezionare i magnifici 5 che andranno agli Home Visit, a cui sarà dedicata la puntata del 19 ottobre. La grande novità di questa edizione di X Factor è che sono stati i 4 giudici a scegliere la propria squadra da 12. Se ben ricordate, gli altri anni non era così. Inoltre non ci sarà l'obbligo di avere almeno un solista e una band nella propria squadra. Più libertà insomma!

Chi conosce bene X Factor sa che i Bootcamp si basano sul temibile meccanismo delle sedie. Per ogni gruppo ci saranno soltanto cinque sedie, il che significa che, se tutte le sedie sono occupate ma arriva un concorrente che merita di entrare in un roster, ci sarà il famoso switch, che significa che qualcuno dovrà cedergli il posto, decisione che toccherà al giudice. La prossima settimana vedremo in azione Morgan e Ambra, mentre Dargen e Fedez potranno rilassarsi. In realtà, ogni giudice sarà seduto da solo al tavolo, mentre gli altri 3 commenteranno e daranno qualche consiglio. Francesca Michielin sarà nel backstage a infondere coraggio agli artisti.

Allora stasera tutti pronti per X Factor 2023 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, dal 20 settembre tutti i mercoledì in prima serata.