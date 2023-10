X Factor 2023: i Bootcamp di Ambra e Morgan Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Anticipazioni TV

Dopo Fedez e Dargen, saranno Morgan e Ambra a selezionare le squadra che porteranno agli Home Visit. I concorrenti si contenderanno le sedie, sperando negli switch oppure temendoli. L'appuntamento è su Sky Uno e in streaming su NOW.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che è arrivato a una fase ad altissima tensione e dove la competizione si fa serrata: i Bootcamp.

La scorsa settimana è toccato a Fedez e Dargen scegliere fra 12 concorrenti la propria squadra da 5, che però non è ancora quella che vedremo al primo Live Show. Oggi, invece, l'ingrato compito spetta a Morgan e Ambra.

Se ben ricordate, durante il Bootcamp di Fedez c'è stata un po’ di maretta, scatenata da un fuori programma, Chissà se anche stasera ne vedremo delle belle. Del resto se le sedie sono meno della metà dei partecipanti alla gara, qualcuno viene per forza scontentato, e non sempre un'eliminazione viene accettata di buon grado.

X Factor 2023: dove eravamo rimasti?

Giovedì scorso, sempre presso L'Allianz Cloud di Milano e con il pubblico come quinto giudice, due dei team che andranno agli Home Visit sono stati scelti. La puntata si è aperta con il Bootcamp di Fedez. Ecco chi sono i magnifici 5 che hanno conquistato la sedia al primo colpo o con uno switch:

Lorenzo Bonfanti , con una cover acustica di "The Sound Of Silence" di Simon & Garfunkel

, con una cover acustica di di Sara Sorrenti con una versione elettronica di "The House of the Rising Sun" dei The Animals

con una versione elettronica di dei Giulia Petronio con una reinterpretazione di "Blue Jeans" di Lana del Rey

con una reinterpretazione di di Maria Tomba con una vivace cover di "America" di Gianna Nannini

con una vivace cover di di Asia Leva, che ha personalizzato "Bang Bang" di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj

Asia Leva ha tolto la sedia ad Alice B., che, incredula, ha cantato lo stesso brano della rivale per dimostrare a Fedez di saper rappare. Asia Leva non ha gradito la mossa e ha minacciato di "sbroccare" se fosse stata sostituita da Maria Tomba, da lei soprannominata "pigiamino". Non è stato un bel momento. Più tranquillo il Bootcamp di Dargen D'Amico, le cui scelte, in un paio di casi, sono state criticate dagli altri giudici. Ecco chi ha passato il turno:

Andrea Settembre , con una cover di "End Of The Road" di Noga Erez

, con una cover di di Fabio D'Errico , con una versione riarrangiata di "Caruso" di Lucio Dalla

, con una versione riarrangiata di di Gli Stunt Pilots con "Aeroplane" dei Red Hot Chili Peppers

con dei Edoardo Brogi con una cover di "Radioactive " degli Imagine Dragons

con una cover di " degli Fabrizio Longobardi (in arte Il Solito Dandy), con l'inedito "Solo Tu"

X Factor 2023: Anticipazioni della Quinta Puntata di X Factor 2023

Come dicevamo, stasera è il turno dei Bootcamp di Ambra Angiolini e di Morgan, che dovranno individuare ciascuno il proprio quintetto da portare agli Home Visit. A differenza di quanto accaduto nelle passate edizioni, ogni giudice ha formato da solo la sua squadra. Durante il Bootcamp, gli altri tre giudici non resteranno dietro le quinte ma saranno seduti alla destra del tavolo e potranno commentare più o meno ad alta voce le decisioni del loro collega. Le sedie saranno sempre 5 e quindi Ambra e Morgan dovranno necessariamente fare degli switch.

Francesca Michielin, che comincerà con la vera e propria conduzione del talent show quando inizieranno i Live, accoglierà i concorrenti dando loro coraggio. Il 19 ottobre ci saranno gli Home Visit e dal 26 i Live Show. La finale è prevista per il 7 dicembre.

Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.