X Factor 2023: gli Home Visit stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Anticipazioni TV

È tempo di Home Visit a X Factor 2023. Ambra, Fedez, Dargen e Morgan sceglieranno i tre concorrenti che porteranno al primo Live Show, previsto per il 26 ottobre.

Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2023 con un appuntamento importantissimo sia per i giudici che per i concorrenti: gli Home Visit.

Ogni giudice trascorrerà quasi due giorni interi con la squadra che ha scelto al termine del proprio Bootcamp, per poi sentire ancora una volta i magnifici cinque a cui ha accordato la preferenza e scegliere i tre concorrenti che parteciperanno ai Live Show, che cominceranno giovedì 26 ottobre.

Durante gli Home Visit gli artisti potranno chiedere consigli al proprio giudice e prepararsi all'esibizione che potrebbe decidere del loro futuro musicale. Come sempre, non ci sarà il pubblico, ma soltanto Fedez, Ambra, Dargen, Morgan e i concorrenti. Importanti saranno le esibizioni e anche i progetti musicali.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

La scorsa settimana, la Quinta Puntata di X Factor, show Sky Original prodotto da Fremantle, ha registrato 566 mila spettatori medi (share del 2,7%), in crescita del +7% rispetto alla puntata precedente e del +11% rispetto all'omologo episodio dello scorso anno. Ad aprire le danze è stata Ambra Angiolini, che ha preso qualche decisione impopolare ma ha formato un'ottima squadra. Ecco chi ha passato il turno:

Gaetano De Caro con una cover di "Pensiero stupendo" di Patty Pravo

con una cover di di Gli Isobel Kara con una versione "salentina" di "NIMPHA - La storia di una ninfomane" di Madame

con una versione "salentina" di di Jacopo Martini con l'inedito "Dispetto"

con l'inedito Matteo Pierotti con l'inedito "Più o meno"

con l'inedito Angelica Bove con una cover di "All I Want" dei Kodaline

A chiudere i Bootcamp è stato Morgan. Ecco chi ha deciso di portare con sé agli Home Visit:

Gli Animaux Formidables con una cover di "Who Said" dei Planet Funk

con una cover di dei Niccolò Selmi , con una cover di "Elliot's Song" di Dominic Fike

, con una cover di di I Manifesto con una cover di " Black" dei Pearl Jam

con una cover di " dei Anna Castiglia con una cover di "Un Tempo Piccolo" di Franco Califano

con una cover di di I Sickteens, con una cover di "Hold On" di Justin Bieber

Nessun concorrente si è ribellato alle decisioni dei due giudici, limitandosi a disapprovare una scelta o esprimere la propria delusione nel dietro le quinte, dove Francesca Michielin ha dato coraggio agli artisti prima delle esibizioni.

X Factor 2023: i magnifici 20 degli Home Visit

Chi sono i 20 concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto agli Home Visit cercando di sorprendere i giudici? Eccoli, roster per roster:

Squadra di Fedez

Lorenzo Bonfanti

Sara Sorrenti

Giulia Petronio

Maria Tomba

Asia Leva

Squadra di Morgan

Niccolò Selmi

Animaux Formidables

I Manifesto

Anna Castiglia

I Sickteens

Squadra di Dargen

Andrea Settembre

Fabio D’Errico

Gli Stunt Pilots

Edoardo Brogi

Fabrizio Longobardi

Squadra di Ambra

Gaetano De Caro

Gli Isobel Kara

Jacopo Martini

Matteo Pierotti

Angelica Bove

Sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go, X Factor 2023 vi aspetta Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW per un'altra adrenalinica puntata, l'ultima prima dei Live Show.