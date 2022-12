X Factor 2022: Stasera su Sky Uno la Semifinale, con duetti a dir poco strepitosi

Anticipazioni TV

Questa Sera su Sky Uno alle 21.25 e in streaming su NOW arriva la Semifinale di X Factor 2022, con cinque concorrenti e altrettanti duetti. Chi passerà il turno accedendo alla Finale?

Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è di scena la Semifinale di X Factor 2022, che vedrà gareggiare cinque concorrenti in attesa della finalissima, prevista per giovedì 8 dicembre. Si esibiranno sul palco Beatrice Quinta (del roster di Dargen), i Tropea (della squadra di Ambra), i Santi Francesi (che fanno capo a Rkomi) e, della squadra di Fedez, Linda e gli Omini. Avranno tutti l'onore e il piacere di duettare con grandi star della musica leggera italiana e si daranno battaglia in due manches. Alla conduzione troveremo come sempre Francesca Michielin.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata di X Factor 2022, ovvero il Quinto Live, ha visto ridursi la squadra di cantanti di questa edizione del talent show. Sono stati eliminati due concorrenti: Joélle alla fine della prima manche e i Disco Club Paradiso al termine della seconda, con grande disappunto prima da parte di Rkomi e poi da parte di Dargen.

Nella prima parte della serata i concorrenti si sono esibiti seguendo il meccanismo della Giostra: uno dopo l'altro hanno cantato 1 minuto dei loro cavalli di battaglia.

Roster di Fedez

Linda : "Chasing Cars" degli Snow Patrol

: degli Gli Omini: "No Sleep Till' Brooklyn" dei Beastie Boys

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : "Creep" dei Radiohead

: dei Joèlle: "I'm with you" di Avril Lavigne

Roster di Ambra

I Tropea: "Asilo Republic" di Vasco Rossi

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso : "Salirò" di Daniele Silvestri

: di Beatrice Quinta: "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

Nella seconda manche di X Factor 2022 i ragazzi si sono sentiti molto più a proprio agio, perché hanno avuto più tempo per cantare e stregare il pubblico. Ecco chi ha cantato cosa:

Roster di Fedez

Linda : "Running Up That Hill" di Kate Bush

: di Gli Omini: "Bitter Sweet Symphony" di The Verve

Roster di Rkomi

I Santi Francesi: "Somebody That I Used To Know" di Gotye feat. Kimbra

Roster di Ambra

I Tropea: "Song to Say Goodbye" dei Placebo

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso : "Cuore Matto" di Little Tony

: di Beatrice Quinta: "Don’t Stop Believin’" dei Journey

X Factor 2022: Anticipazioni della Semifinale

La Semifinale di X Factor 2022 sarà dunque divisa in due manches o parti. Nella prima, i concorrenti rimasti dei quattro roster si sfideranno accompagnati da personalità importanti della scena musicale italiana. Andiamo a scoprire da chi saranno formate le coppie:

Beatrice Quinta farà un duetto con Morgan , che ritorna sul palco di X Factor dopo la sua partecipazione al secondo Live Show

farà un duetto con , che ritorna sul palco di dopo la sua partecipazione al secondo Linda canterà insieme a Federico Zampaglione , musicista, autore, scrittore, regista

canterà insieme a , musicista, autore, scrittore, regista Gli Omini si esibiranno con i Baustelle , che si ritrovano insieme sullo stesso palco dopo 4 anni

si esibiranno con , che si ritrovano insieme sullo stesso palco dopo 4 anni I Santi Francesi saranno sul palco insieme ai Coma Cose , che hanno appena pubblicato il loro ultimo album intitolato “Un meraviglioso modo di salvarsi”

saranno sul palco insieme ai , che hanno appena pubblicato il loro ultimo album intitolato I Tropea avranno l'onore di dividere il palco con Donatella Rettore, vera e propria icona della canzone italiana

Gli ospiti della Semifinale di X Factor 2022 saranno Tananai e Kae Tempest. Il primo arriva sul palco del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle per presentare il suo primo album di inediti "Rave, Eclissi", pubblicato il 25 novembre. Dal 5 maggio l’artista sarà in tour, e il primo concerto si svolgerà a Napoli. Poeta, musicista e performer e scrittore, Kae Tempest ha ottenuto una candidatura ai Brit Awards come miglior artista solista inglese. A #XF2022 presenterà il suo quarto album, "The Line is a Curve".

Come sempre, a precedere la Semifinale di X Factor 2022, alle 21.10, sarà l'Ante Factor, mentre, subito dopo la Penultima Puntata, sarà la volta di Hot Factor, per commentare a caldo quanto successo nel Teatro Repower di Milano. Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Paola Di Benedetto.

Ricordiamo che le 8 canzoni inedite dei concorrenti di X Factor 2022 sono sempre disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy) disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Appuntamento dunque, Stasera alle 21.25, su Sky Uno e in streaming su NOW, con la Semifinale di X Factor 2022.