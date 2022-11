X Factor 2022: Questa Sera su Sky Uno il Quinto Live Show, con due eliminazioni e doppia manche

Anticipazioni TV

A due settimane dalla finale, arriva su Sky Uno e in streaming su NOW il Quinto Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Stasera alle 21.15. Verranno eliminati due concorrenti.

Popolo di X Factor 2022, siete pronti per il Quinto Live Show?

Questa Sera, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, torna, alle 21.15, il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle che piace al pubblico di ogni età e ci porta nel futuro della musica italiana. Con Ambra Angiolini, Rkomi, Fedez e Dargen D'Amico al tavolo dei giudici e dal Teatro Repower di Milano, arriva fin nelle nostre case una puntata con doppia eliminazione e due manches. A presentare è sempre Francesca Michielin, mentre a inizio gara i concorrenti saranno 7.

X Factor 2022: dove eravamo rimasti?

Cosa è successo nel Quarto Live di X Factor? Nella scorsa Puntata di X Factor 2022, è stata eliminata Lucrezia, della squadra di Ambra. La Angiolini ha sofferto, perché sono andati al ballottaggio anche I Tropea. Lucrezia non ha gradito molto l'eliminazione e ha fatto allusione a giudizi un po’ cattivelli arrivati dal tavolo dei giudici nelle scorse puntate, sottolineando poi che il brano con cui si è presentata alle Audition e che tanto l'ha fatta apprezzare è lo stesso per cui è stata eliminata.

Ma rinfreschiamoci ora la memoria sugli inediti presentati dai concorrenti:

Roster di Fedez

Gli Omini : "Matto" , che ha fra i suoi autori Andrea Appino degli Zen Circus , mentre la produzione è di BRAIL e Gianmarco Manilardi

: , che ha fra i suoi autori degli , mentre la produzione è di e Linda: "Fiori sui balconi", prodotto da BRAIL e JxN

Roster di Ambra

Lucrezia : "Molecole" , prodotto da Simon Says! ed Emil Yardo

: , prodotto da ed I Tropea: "Cringe inferno", prodotto da Simon Says!

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : "Non è così male" , prodotto dagli stessi Santi Francesi e da Katoo

: , prodotto dagli stessi e da Joélle: "Sopravvissuti", prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso : "DCP" , prodotto da Big Fish

: , prodotto da Beatrice Quinta: "Se$$o", prodotto da Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna

X Factor 2022: Anticipazioni del Quinto Live Show

Il Quinto Live di X Factor 2022 sarà davvero un tutti contro tutti, alla fine del quale due concorrenti verranno eliminati e si scoprirà chi saranno i cinque semifinalisti che il prossimo giovedì si contenderanno l'ingresso in finale. Sempre con la conduzione di Francesca Michielin e sotto lo sguardo benevolo o critico dei fantastici 4 giudici, gli artisti dovranno esibirsi in due manches. La prima sarà caratterizzata dalla "giostra", il che significa che i concorrenti dovranno presentare, senza soluzione di continuità, il brano più significativo dei loro percorsi. Il giro si concluderà con la prima eliminazione. Ecco chi presenterà cosa:

Roster di Fedez

Linda : "Chasing Cars" degli Snow Patrol

: degli Gli Omini: "No Sleep Till' Brooklyn" dei Beastie Boys

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : "Creep" dei Radiohead

: dei Joèlle: "I'm with you" di Avril Lavigne

Roster di Ambra

I Tropea: "Asilo Republic" di Vasco Rossi

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso : "Salirò" di Daniele Silvestri

: di Beatrice Quinta: "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

I sei concorrenti rimasti continueranno a gareggiare in una seconda manche in cui ad accompagnarli sarà un'orchestra filarmonica di ben 30 elementi. Anche in questo caso ascolteremo non gli inediti dei vari artisti ma cover di brani famosi scelti da Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi per i loro team.

Roster di Fedez

Linda : "Running Up That Hill" di Kate Bush

: di Gli Omini: "Bitter Sweet Symphony" di The Verve

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : “Somebody That I Used To Know” di Gotye feat. Kimbra

: di Joélle: "Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On)" di Elisa

Roster di Ambra

I Tropea: "Song to Say Goodbye" dei Placebo

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso : "Cuore Matto" di Little Tony

: di Beatrice Quinta: "Don’t Stop Believin’" dei Journey

Ospiti del quinto live saranno Lazza e Rosa Linn.Lazza è rapper e pianista e ha all'attivo oltre 33 dischi di platino e 35 dischi d'oro. Il suo ultimo album "Sirio" è certificato Triplo Disco di Platino, ha totalizzato oltre 600 milioni di stream complessivi e infranto un monumentale record di permanenza al #1 della classifica Album FIMI/GfK, con 17 settimane al primo posto, ed è, inoltre, nella top 3 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022.

Rosa Linn, che abbiamo visto e sentito all'Eurovision Song Contest 2022, è l’'artista e producer armena più famosa del momento. La sua ultima hit "Snap" si è aggiudicata il Disco di Platino in Italia e conta oltre mezzo miliardo di stream complessivi, 25 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre un milione di video su TikTok e sta scalando tutte le classifiche internazionali. Al momento è il brano più trasmesso in radio in Europa.

Come sempre, immediatamente dopo il Live Show partirà Hot Factor, mentre prima della puntata potremo vedere l'Ante Factor. Alla guida di entrambi gli spazi ci sarà Paola Di Benedetto, celebre voce di RTL 102.5.

I Live di X Factor 2022 sono sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Sarà inoltre possibile vederli in chiaro su TV8 in prima serata il mercoledì successivo al primo on air.

Ricordiamo infine che gli 8 brani inediti, presentati nella scorsa puntata, sono sempre disponibili nell'album "X Factor Mixtape 2022" (Sony Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Appuntamento dunque Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Quinto Live di X Factor 2022.