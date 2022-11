X Factor 2022: Questa Sera su Sky Uno il Quarto Live Show, con gli inediti e Giorgia come super ospite

Anticipazioni TV

Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva il Quarto Live di X Factor 2022, durante il quale i concorrenti presenteranno i loro inediti. Ospite d’onore della puntata sarà Giorgia.

Finalmente X Factor 2022 lascia spazio agli inediti. Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, si esibiranno sul palco del Teatro Repower di Milano, con i loro brani, gli otto concorrenti rimasti in gara, che sono due per ogni giudice. A condurre la serata ci penserà Francesca Michielin e l'ospite d'onore del quarto Live Show sarà Giorgia. Le canzoni degli artisti in gara saranno disponibili nell'album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy), che sarà pubblicato nella notte di giovedì 17, appena finito il Live.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

Il Terzo Live di X Factor 2022 è stato ribattezzato Hell Factor, perché l'atmosfera fra i giudici era un po’ tesa e perché sono stati eliminati ben due concorrenti: Dadà (della squadra di Fedez) e Matteo Orsi (del roster di Dargen). A quest'ultimo non ha portato fortuna il difficilissimo brano affidatogli dal suo giudice: "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Matteo è andato al ballottaggio con I Tropea, e quando si è trattato di votare, solo Dargen si è schierato in suo favore. Ecco cosa hanno cantato i concorrenti di X Factor 2022 durante il Terzo Live Show:

Roster di Fedez

Linda : "Still Don’t Know My Name" di Labirinth

: di Dadà : "I' Te Vurria Vasà"

: Gli Omini: "Brainstorm" degli Arctic Monkeys

Roster di Ambra

Tropea : "Luna" dei Verdena

: dei Lucrezia: "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli

Roster di Dargen D'Amico

Disco Club Paradiso : "Laura non c'è" di Nek

: di Beatrice Quinta : "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

: di Matteo Orsi: "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : "Ti voglio" di Ornella Vanoni

: di Joėlle: "Summertime Sadness" di Lana Del Rey

X Factor 2022: Anticipazioni del Quarto Live

La puntata di X Factor 2022 di Questa Sera è fra le più attese, perché i ragazzi, dopo essersi fatti le ossa per settimane e dopo aver vinto, almeno un po’, la paura del palco, sono pronti a cantare davanti ai giudici, al pubblico del Teatro Repower e agli italiani che seguono il talent show, i loro inediti. Andiamo allora a scoprire prima di tutto cosa canteranno i componenti delle 4 squadre:

Roster di Ambra

I Tropea si esibiranno con "Cringe inferno" , prodotto da Simon Says! .

si esibiranno con , prodotto da . Lucrezia riporterà l'inedito con cui si è presentata alle Audition: "Molecole", prodotto da Simon Says! ed Emil Yardo

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso canteranno "DCP" , prodotto da Big Fish

canteranno , prodotto da Beatrice Quinta si presenterà con il brano delle sue Audition "Se$$o", prodotto da Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna

Roster di Rkomi

I Santi Frances i ci faranno ascoltare "Non è così male" , prodotto dagli stessi Santi Francesi e da Katoo

i ci faranno ascoltare , prodotto dagli stessi e da Joélle si esibirà con "Sopravvissuti", prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini

Roster di Fedez

Linda canterà il suo brano "Fiori sui balconi" , prodotto da BRAIL e JxN

canterà il suo brano , prodotto da e Gli Omini presenteranno "Matto", che ha fra i suoi autori Andrea Appino degli Zen Circus, mentre la produzione è di BRAIL e Gianmarco Manilardi.

Ospite della Quarta Puntata dedicata al Live Show è Giorgia, che torna sul palco di X Factor per presentare il suo ultimo singolo "Normale", che è prodotto da Big Fish e che anticipa il nuovo album, che uscirà prossimamente.

Una volta finito il Live Show di stasera, partirà Hot Factor, con la conduzione di Paola Di Benedetto e i commenti a caldo sulle esibizioni e i brani cantati. Alla conduttrice è affidato anche Ante Factor, che comincerà alle 21.10 e ci porterà nel backstage di X Factor 2022.

I Live di X Factor 2022 sono sempre disponibili on demand e visbili su Sky Go. Il mercoledì successivo al primo on air arrivano in prima serata su TV8.

Appuntamento dunque Stasera con il Quarto Live di X Factor 2022, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.