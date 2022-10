X Factor 2022: questa sera su Sky Uno i Bootcamp di Ambra e Dargen

Anticipazioni TV

Si conclude questa sera la fase di X Factor 2022 dedicata ai Bootcamp. Dopo Rkomi e Fedez saranno Dargen D'Amico e Ambra a dimezzare i loro roster con il meccanismo delle sedie.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, X Factor 2022 ci terrà compagnia con la Quinta Puntata, che rinnova l'appuntamento con la fase della gara chiamata Bootcamp. E se la settimana scorsa due giudici hanno ascoltato dodici concorrenti eliminandone sei, lo stesso compito tocca ora agli altri due, che dovranno far accomodare sulle famose sedie i cantanti più adatti al talent show.

X Factor 2022: dove eravamo rimasti?

La Quarta Puntata di X Factor 2022 era la prima dedicata ai Bootcamp. Rkomi e Fedez hanno dovuto dimezzare la loro squadra, scegliendo ciascuno i magnifici sei da portare alle Last Call. Il primo a scoprire il proprio roster è stato Rkomi. Nella sua squadra c'erano: The Violet End, Lina Lane, Martina Bonsignore, Delì Lin, i Santi Francesi, Giorgia Turcato, Elephants In The Room, Alessandro Baroni, Clemente Guidi, Jacopo Rossetto, Manal Harchiche e i Moise. Ecco chi ha passato il turno:

Delì Lin con la cover di "Us" di Keshi

con la cover di di Manal Harchiche con una cover di "Fourfiveseconds" di Rihanna

con una cover di di I The Violet End con l'inedito "River"

con l'inedito Jacopo Rossetto con l'inedito "Intelligenza artificiale"

con l'inedito I Santi Francesi con una cover di "Ragazzo di strada" de I Corvi

con una cover di de Giorgia Turcato con una cover di "Save your tears" dei Weeknd

Dopo Rkomi è stato Fedez a giudicare i suoi dodici concorrenti, che erano: Lost Kids, Linda Riverditi, Luca Fallini, Filippo Ricchiardi, gli Omini, Michele Sechi, Alessandra Benedetti, Wiam Ait Bakrim, Gaia Eleonora Cipollaro, Omar Ahmed, i Deshedus e Marco Zanini. Fra questi hanno conquistato le sei sedie:

Filippo Ricchiardi con l'inedito "On the Side"

con l'inedito Marco Zanini con una cover di "Iron Sky" di Paolo Nutini

con una cover di di Wiam Ait Bakrim con una cover di " Eppure sentire (Un senso di te)" di Elisa

con una cover di " di Gaia Eleonora Cipollaro , con un mashup di "Bang Bang" di Nancy Sinatra e "O' sarracino" di Renato Carosone

, con un mashup di di e di Gli Omini con una cover di "My generation" degli Who

con una cover di degli Linda Riverditi con una cover di "Rootless Tree" di Damien Rice

X Factor 2022: Anticipazioni della Sesta Puntata

Dopo Rkomi e Fedez, saranno Ambra Angiolini e Dargen D'Amico a scegliere ciascuno il proprio roster, che non è ancora il magico trio che potrà accedere ai Live Show ma è composto da sei concorrenti. I Bootcamp sono un momento difficile per i giudici, che non lavorano più in squadra ma sono soli davanti alla difficile scelta se mandare un concorrente a casa, procrastinando così la sua scalata al successo, oppure se tenerlo, impegnandosi a lanciarlo sulla scena musicale contemporanea.

Ambra e Dargen ancora non sanno chi dovranno ascoltare, e ci domandiamo se riempiranno subito le sei sedie per poi passare agli switch, come hanno fatto Rkomi e Fedez, o se invece elimineranno direttamente chi non li convince. Mentre i due saranno impegnati, uno dopo l'altro, con i Bootcamp, i restanti giudici commenteranno la gara. Quanto a Francesca Michielin, che è la nuova conduttrice di X Factor, resterà dietro le quinte a dare coraggio ai ragazzi. Last but not least ci sarà il pubblico dell'Allianz Cloud di Milano, che esprimerà la propria approvazione con applausi e standing ovation o il proprio dissenso con fischi e pollici all'ingiù. I ventiquattro concorrenti porteranno tanto cover di celebri brani quanto inediti. Di certo non sarà facile decidere chi portare alla fase delle Last Call, ma siamo sicuri che Dargen e Ambra faranno le giuste valutazioni.

Ai Bootcamp seguiranno dunque le Last Call, durante le quali, per la prima volta nella storia di X Factor, sarà presente il pubblico e da cui emergeranno i dodici protagonisti dei Live Show, che prenderà il via il 27 ottobre. L'appuntamento dunque è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. X Factor 2022 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il talent show è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.