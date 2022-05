X Factor 2022: Francesca Michielin è la nuova conduttrice

Anticipazioni TV

Con un video postato sui social, Francesca Michielin ha annunciato, raggiante, che sarà lei a presentare X Factor 2022. Il battesimo avverrà il 4 giugno con le Audition.

La nuova presentatrice di X Factor 2022 sarà Francesca Michielin, che in un certo senso torna a casa, o meglio sul palco in cui ha vinto nel 2011. Lo annuncia un video che riassume il suo percorso artistico, che inizia proprio dal talent show.

La cantante non è nuova alla conduzione di un programma televisivo. Proprio in questo 2022 è stata alla guida di Effetto Terra su Sky Nature.

Francesca è cantautrice e polistrumentista. E’ anche scrittrice, e sempre quest'anno ha pubblicato il suo primo romanzo, "Il cuore è un organo" ed è stata direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo, dove nel 2016 è arrivata seconda con "Nessun Grado di separazione" e nel 2021 ha cantato in coppia con Fedez "Chiamai per nome", aggiudicandosi il secondo posto. Infine la Michielin ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria Miglior canzone originale grazie al brano "Nei tuoi occhi", dalla colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri.

Francesca Michielin ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha calcato i palchi delle principali e arene italiane ed è autrice e conduttrice del podcast MASCHIACCI - Per cosa lottano le donne oggi?, che ha debuttato in vetta alle classifiche Podcast di tendenza sulle piattaforme digitali.

L'esordio di Francesca Michielin come conduttrice di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando all'Allianz Cloud di Milano partiranno le Audition, che quest'anno torneranno ad avere il pubblico in presenza.

Il cambio di conduzione di X Factor 2022 è la conferma di un mutamento di tendenza nel programma che va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Grosse novità ci sono infatti anche al tavolo dei giudici, dove sederanno Fedez (che non è alla sua prima volta), Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Il video di Francesca Michielin che annuncia che condurrà X Factor 2022

Il video in cui Francesca Michielin dà la bella notizia della conduzione di X Factor 2022 è breve ma intenso. Si vede un pezzo dell'Audition della cantante per X Factor nel lontano 2011 e poi appare Francesca oggi, che su un tetto ha una favolosa chitarra rosa con sopra Hello Kitty che diventerà sicuramente il must have dell’estate.