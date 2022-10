X Factor 2022: ecco i magnifici 12 che andranno al Live Show

Anticipazioni TV

Dalla Puntata delle Last Call sono usciti i concorrenti di X Factor 2022 che potranno accedere al Live Show. Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi hanno formato le loro squadre e si preparano a una competizione senza sconti.

X Factor 2022 ha le sue squadre per il Live Show, la parte più attesa del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle. Giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, vedremo la prima sfida fra i cantanti in gara, che sono tre per giudice.

Ieri sera, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen e Rkomi hanno dovuto ridurre le loro formazioni durante le Last Call, che sono andate a sostituire gli Home Visit. Come per i Bootcamp, i giudici si sono affidati al meccanismo delle sedie, solo che, invece di assegnarle ai più bravi, hanno gentilmente pregato i concorrenti eliminati di lasciarle. Alcune scelte sono state sofferte, e qualcuno ha pianto di gioia. Mentre il giudice di turno ascoltava i cantanti e rifletteva sul da farsi, gli altri tre, seduti in una saletta, commentavano ciò che stava accadendo. Il pubblico dell'Allianz Club di Milano è stato indubbiamente il quinto giudice: ha fischiato per le decisioni di Ambra e di Fedez e si è alzato in piedi all'unisono diverse volte. Ma quali sono i roster del Live Show? Chi sono, insomma, i magnifici 12 che possono ambire al titolo di vincitore della sedicesima edizione di X Factor? Ve lo spieghiamo subito, senza però dimenticare che Francesca Michielin sarà sul palco in qualità di presentatrice.

X Factor 2022: i 12 artisti che andranno al Live Show

Ambra

Ambra Angiolini è stata il primo giudice a sedersi al tavolo e a creare il suo team. Ecco chi porterà al Live Show l'attrice:

Matteo Siffredi (20 anni), che ha presentato una cover di "Lovely" di Billie Eilish

(20 anni), che ha presentato una cover di di I Tropea , che hanno portato sul palco "Let me entertain you" di Robbie Williams

, che hanno portato sul palco di Lucrezia Maria Fioritti (26 anni), che ha cantato "Fiore mio" di Andrea Laszlo De Simone

Sono stati invece eliminati: Cecilia Quaranta in arte Talea, i Nervi e Francesca Rigoni (Inverno).

Dargen

Il secondo a dimezzare i sei concorrenti seduti sulle sedie è stato Dargen, che si è commosso e ha raggiunto più volte il palco per abbracciare i ragazzi. Per assegnare l'ultima sedia, l'uomo dagli occhiali a specchio ha chiesto a due concorrenti di cantare a cappella un brano a piacere. Ecco i componenti della sua squadra per il Live Show:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta, 23 anni), che ha interpretato una bellissima versione de "Il cielo" di Renato Zero

Matteo Orsi (25 anni) che ha cantato "En e Xanax" di Samuele Bersani

Disco Club Paradiso, che avevano guadagnato l'ingresso al Live Show già durante i Bootcamp

Non ce l'hanno fatta Irene Pignatti, Martina Baldaccini (Marla) e Cinzia Zaccaroni.

Rkomi

Rkomi ha dimostrato di avere le idee molto chiare quando è toccato a lui sedersi da solo al tavolo dei giudici. Questo è il trio che si presenterà con lui al Live Show:

Jacopo Rossetto (in arte Iako, 26 anni), che ha scelto di personalizzare la canzone di Loredana Berté "In alto mare"

I Santi Franceschi hanno entusiasmato tutti con una cover di "Che fantastica storia è la vita" di Antonello Venditti

Giorgia Turcato (Joėlle, 21 anni), che ha proposto "People Have The People" nella versione di Birdy.

Nulla da fare per Delì Lin, Manel e la band The violet end.

Fedez

Forte della sua passata esperienza al tavolo dei giudici di X Factor, Fedez è andato dritto verso l’obiettivo, scegliendo i concorrenti sui cui ha un progetto ben preciso. Ecco il suo roster:

Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà) con il mash-up "Funiculì, Funiculà /Mas Que Nada"

Linda Riverditi (19 anni) con "Skinny Love" nella versione di Birdy

gli Omini, già promossi nella scorsa puntata.

Tornano putroppo a casa: Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), Marco Zanini e Wiem.

X Factor 2022: Gli ascolti della puntata delle Last Call

La puntata di X Factor 2022 dedicata alle Last Call di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 582 mila spettatori medi con una share del 2,7%, in crescita del +14% rispetto alla settimana scorsa. Da non dimenticare il milione 840 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8.

Sui social, grazie alle 162 mila interazioni social nella giornata di ieri e 174 mila interazioni totali, l’hashtag ufficiale #XF2022 è entrato al primo posto dei Trending Topic di Twitter durante la messa in onda, rimanendo poi in classifica, sul podio, fino alla mattina di oggi. In tendenza sono saliti, durante la serata, nomi collegati al talent show: Rkomi, Fedez, Ambra, Dargen e i concorrenti Santi Francesi, Lucrezia, Beatrice, Jacopo, Cinzia.

L'appuntamento con il primo Live Show di X Factor 2022 è dunque giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La replica della puntata andrà in onda il mercoledì successivo in prima serata su TV8.

La foto dell'articolo è concessa da Sky.