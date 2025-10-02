Winx Club: The Magic is Back, le fatine di Alfea sono tornate con più mordente, più inclusività e più glamour

Anticipazioni TV

Le Winx sono tornate su Rai2 e oggi, 2 ottobre 2025, approderanno su Netflix. Ma com’è la nuova serie Winx Club: The Magis is Back, che vede le fatine di Alfea e i loro amici e nemici ricominciare da capo la loro storia?

Winx Club: The Magis is Back è arrivato ieri mattina su Rai2 e ci farà compagnia da lunedì al venerdì alle ore 7.20. La serie fa parte dei programmi dello spazio mattutino di Rai Kids ma da oggi, 2 ottobre 2025, ci farà compagnia anche su Netflix. Una doppia uscita per un reboot molto speciale. Sì perché la storia delle fatine di Alfea, dei loro amici e dei loro nemici come le Trix, riprende dall’inizio, dal momento in cui tutto è iniziato e in cui si è formato il Winx Club. La magia è tornata, dice il titolo, ed è tornata per davvero. Noi se siamo rimasti affascinati e anche intrigati per i cambiamenti che Iginio Straffi e il suo team hanno messo in atto per questa nuova serie. Ma quanto c'è di nuovo e soprattutto perché è così magico?

Winx Club: The Magic is Back, un reboot non scontato e con un ritmo mordace e glamour

Non tutti i reboot piacciono e sono funzionali. Alcuni ripetono delle storie già viste con un tocco di modernità, che richiama la nostalgia ma che non basta ad appassionare di nuovo. A volte il rewind verso il passato non si avvicina minimamente all’originale e il risultato, per chi ha visto la prima versione, è deludente. Questo non è successo con Winx Club: The Magic in Back.

La nuova avventura delle Winx o meglio la nuova versione delle Winx non stravolge il passato ma lo interpreta in maniera più moderna e più attuale, rendendolo godibile sia per chi – come noi – lo segue dal 2004 sia per chi si sta approcciando per la prima volta al mondo delle fate di Alfea. Un ritmo più veloce, trama più stringente rispetto al passato, maggiore attenzione all’azione e alle magie, per un risultato gradevole agli occhi dei giovani, abituati al fermento della vita di tutti i giorni ma anche a un ritmo narrativo televisivo che non lascia spazio agli intermezzi e va dritto al sodo. Anche in questo la nuova serie non si perde e sebbene rispetto all’originale sia passata immediatamente al nocciolo della questione (la scoperta dei poteri di Bloom e il desiderio delle Trix di impossessarsene) non ha lasciato ai veterani il magone.

Ci spieghiamo meglio. In Winx Club: The Magic is Back, Bloom arriva nella scuola di magia in modo più veloce rispetto alla primissima serie (intitolata Winx Club) e incontra subito il suo grande amore Sky, che non finge di essere un’altra persona (ovvero il suo scudiero Brandon, con uno scamio di ruoli con lui stesso) ma si presenta subito come il principe di Eraklyon così come le Trix si mostrano immediatamente interessate al potere delle fata della fiamma del drago, che prende coscienza del suo potere e del suo potenziale, molto prima che nel passato.

Winx Club: The Magic is Back, nuovi personaggi più inclusivi e qualche sorpresa in arrivo

Nonostante la storia sia, passateci il termine, velocizzata e manchi la parte in cui Bloom lascia Gardenia così come la prima caratterizzazione dei genitori della fatina, presente nell’originale, il risultato è straordinariamente interessante. Ci piacciono i cambiamenti che Straffi e il suo staff hanno voluto fare e ci piace anche il ritmo che hanno impresso alla storia. Come abbiamo detto in un tempo in cui tutto è veloce, è il modo migliore per rendere un’avventura – per alcuni già vista – ancora interessante. E anche aver fatto qualche piccolo modifica alla trama originale non guasta anzi. A incontrare Bloom sulla Terra non è solo Stella ma anche Flora, Aisha fa parte sin da subito del gruppo e ci sono due nuovi personaggi, uno rappresentato da Robin, l’assistente di Faragonda che si rivela essere una specialista donna, segno che il Winx Club è sempre più inclusivo e moderno, e l’altro da Damien, un ragazzo dall’animo cupo ma dagli occhi buoni che, a naso, ci riserverà grandissime sorprese. Appena lo abbiamo visto, abbiamo subito avuto un’impressione ma per evitare anche solo di farvi un involontario spoiler, ci tacciamo e vi diciamo solo che se abbiamo ragione… ne vedremo davvero delle belle e sarà davvero ancora tutto più magico e affascinante.

Novità e modernità anche nel look delle fate sia in abiti borghesi che in quello magico. Bloom non abbandona il suo crop top ma acquista un modo di vestire più al passo con i tempi, così come le sue compagne, Stella in primis, che abbandona il suo bastone magico per uno scettro più scenico. Le Trix rimangono le tre sorelle stilose di sempre ma anche per loro un look borghese più al passo con i tempi. New look invece per Faragonda che sembra ringiovanire grazie a un completo verde al posto dell’abito glicine e viola. La rivalità tra fate e streghe, quindi tra la luce (del bene) e l’oscurità (del male) è anch’essa portata a tempi più moderni con la coesistenza delle due nature in una sola scuola. Se in passato questo accadeva solo in una stagione, in Winx Club: The Magic is Back lo scontro tra le due nature umane avviene subito con Alfea che ospita gli studenti di Torrenuvola, privi di una loro sede da 16 anni. E in questo il tema dell’amicizia, fondamento della serie, emergerà ancora più potente visto la convivenza tra due mondi così diversi ma non troppo lontani.

Insomma questo reboot ci ha dato, in pochissime puntate, la curiosità di continuare a vederlo per scoprire che altre novità saranno proposte e come la storia, che in molti già conoscono, proseguirà. Un bel modo di unire madri e figli davanti alla televisione ma anche un bel modo di attrarre nuovi fan e incuriosire quelli della prima ora di cui, come avrete capito, facciamo parte.