Winx Club: The Magic is Back da domani 1° ottobre 2025 su Rai2 e il 2 ottobre 2025 su Netflix. Pronti a tornare ad Alfea?

Anticipazioni TV

La magia delle Winx sta arrivando. Finita l'attesa per Wix Club: The Magic is Back la nuova serie targa Rainbow. Le fatine di Alfea torneranno a farci compagnia sia in chiaro su Rai2 dal lunedì al venerdì che su Netflix in 15 lingue. Ecco tutte le magiche novità di questa nuova avventura... che ci riporterà nel passato.

La magia sta arrivando e con un doppio fantastico appuntamento. Da domani mattina, 1° ottobre 2025, alle ore 7.20 su Rai2 si torna sui banchi della scuola di magia di Alfea con le Winx e dal 2 ottobre 2025 il magico mondo delle fate si aprirà su Netflix.

Dopo tanta attesa è ora di aprire le nostre porte a Winx Club: The Magic is Back, un ritorno della magia ma anche un ritorno al passato, alle prime avventure di Bloom e del suo Club, formato da Stella, Flora, Tecna, Aisha e Musa. Un’avventura tutta da scoprire e da riscoprire, con tante novità a partire da una grafica ancora più accattivante e scintillante. Ma scopriamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.

Winx Club: The Magic is Back arriva su Rai2 da domani 1° ottobre 2025

Dopo un’anteprima spettacolare a Roma, il 24 settembre 2025, con tanti ospiti magici, con un Flash Mob e con l’esibizione di Viriginia Bocelli interprete di Forever Winx – nuovo brano che accompagna le trasformazioni delle Winx – e di Ili con Step into the Dark – per la trasformazione delle Trix – Winx Club: The Magic is Back arriva finalmente in TV. Da domani, 1° ottobre 2025, le fate di Alfea ci aspettano su Rai2, alle ore 7.20, all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids, con i primi 13 episodi di 26 totali. L’appuntamento sarà quotidiano, dal lunedì al venerdì sempre allo stesso orario. Tutte le puntate saranno poi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre successivo la serie approderà anche su Rai Yoyo. Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile su Rai Play, dove potremo trovare la collezione completa dedicata al mondo magico di Alfea, il Winx Club Time, che ci permetterà di vedere tutte le avventure di Bloom, Stella, Aisha, Tecna, Musa e Flora ma anche delle Trix e degli Specialisti.

Winx Club: The Magic is Back arriva anche su Netflix

Le Winx avranno un doppio appuntamento. Sì perché non solo arriveranno, in anteprima su Rai1 dal 1° ottobre 2025 ma approderanno anche su Netflix in tutto il mondo. Questo succederà dal 2 ottobre 2025 e la serie sarà disponibile in 15 lingue, nel segno dell’inclusività come le Winx da ormai 21 anni ci insegnano. E sì perché si festeggiano proprio ventun'anni di successo per le fatine, arrivate per la prima volta su Rai2 nel gennaio del 2004.

E sarà un modo davvero magico per festeggiare questo grande traguardo. Come ha rivelato Iginio Straffi creatore delle fatine e fondatore di Rainbow:

Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico che ha creduto nel potere di Winx Club fin dal primo battito d’ali, e a Netflix, con cui collaboriamo da molti anni e che ci affiancherà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo. Dopo oltre vent’anni, la magia non solo resiste, si rinnova. Con questa nuova avventura vogliamo crescere ancora, accompagnando generazioni di fan con storie che parlano di amicizia, coraggio, diversità e sogni che brillano. La collaborazione con Rai Kids e Netflix ci permette di portare avanti questi valori e continuare a incantare un pubblico sempre più ampio, unito dalla stessa scintilla: la magia di credere in sé stessi.

Dal suo esordio – che come abbiamo detto è arrivato nel 2004 - la serie ha raggiunto traguardi straordinari: 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live-action Netflix Original "Fate - The Winx Saga" e milioni di fan in tutto il mondo. Winx è diventato un fenomeno pop e le fatine, così come le Trix rappresentano delle icone di stile. La serie Winx Club: The Magic is Back darà ancora più risalto a questo, così come allo sbrilluccichio delle trasformazioni, grazie all’utilizzo delle nuove e più avanzate tecnologie di animazione in computer grafica.

Ma di cosa parla Winx Club: The Magic is Back?

La nuova serie dedicata alle Winx sarà un ritorno al passato. Si parla infatti di un reboot, ovvero di un riavvio della storia che i fan conoscono, che ripartirà dall’arrivo di Bloom ad Alfea e dalla creazione del Winx Club, un gruppo di fate ma soprattutto di amiche, pronte a unire le forze per salvare il mondo magico da qualunque insidia ma anche decise a superare ogni ostacolo che la vita, come vere e proprie adolescenti qualsiasi, mette sul loro cammino.

Bloom è una ragazza sedicenne che vive sulla Terra, a Gardenia, con i suoi genitori adottivi, Mike e Vanessa, che la amano incondizionatamente. All'improvviso, un portale magico si apre su Gardenia e Stella, la fata della luce e principessa di Solaria, arriva sul nostro pianeta con una missione: trovare una nuova fata, che sa di trovare proprio nella cittadina in cui è arrivata. L’incontro tra le due ragazze cambia per sempre la vita di Bloom ma anche il mondo magico, che acquista una nuova fata, che si rivelerà tra le più potenti in circolazione. Ma nella serie che vedremo dal 1° ottobre su Rai2 e su Netflix dal 2 ottobre 2025, le fatine del Winx Club dovranno ancora scoprire la grandezza dei loro poteri, destinati nel tempo a crescere così come è destinata a rafforzarsi la loro amicizia, che le porterà a sentirsi una grande e unica famiglia fatata. Possono mancare le Trix e gli Specialisti? Ovviamente no! Rivedremo quindi le stilosissime e cattivissime Icy, Stormy e Darcy, studentesse streghe di Torrenuvola – la scuola rivale di Alfea – ma anche Sky, Brandon, Timmy e Riven, ovvero gli Specialisti, che con le Winx avranno un rapporto molto speciale.

Pronti quindi a tornare ad Alfea. Noi sì e non vediamo l’ora!