Vivi e Lascia Vivere con Elena Sofia Ricci: la Seconda Puntata della Fiction in onda giovedì 30 aprile 2020

Le Anticipazioni del secondo appuntamento della Fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci.

Vivi e lascia vivere la nuova Fiction con Elena Sofia Ricci, torna su Rai 1 con la Seconda Puntata, giovedì 30 aprile. Accanto all'attrice, nei panni di Laura Ruggero, una donna coraggiosa che incarna lo spirito di rivalsa, troviamo Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

Vivi e Lascia Vivere: Cosa è successo nella Prima Puntata

Laura, cuoca all’interno di una mensa, ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con il quale è sposata da vent’anni e che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui Laura, di ritorno da un misterioso viaggio, convoca i figli per comunicare loro una terribile notizia: il padre non c’è più. Renato Ruggero è morto in un incendio. Laura ha un crollo nervoso, solo grazie all'aiuto di Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare il coraggio per mettersi alla tenace ricerca di una via d'uscita. Intanto Giada, la figlia maggiore, ottiene il lavoro che desidera e conosce Luciano. La famiglia si riorganizza, Laura finalmente reagisce e inaspettatamente fa un incontro importante: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Intanto Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche è entrata in una casa privata pensando che fosse vuota e ignara delle conseguenze...

La Trama della Seconda Puntata di Vivi e Lascia Vivere

Laura grazie all'aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione, coinvolgerla coinvolge nella sua impresa. Intanto Toni è sempre più presente e lo dimostra facendo una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada però litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa di cui non erano a conoscenza. Laura chiede il supporto di Toni, ha paura infatti per Giada, andata via di casa dopo la sfuriata...

L'appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per giovedì 30 aprile 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25