Viola come il mare: Can Yaman e Francesca Chillemi al Festival di Venezia per la presentazione - Una Clip in Anteprima!

Martedì 6 settembre al Festival di Venezia si terrà l'evento di presentazione di Viola come il mare, al quale parteciperanno i due attori protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La serie tv arriverà su Canale 5 il 30 settembre. Ecco intanto una clip in anteprima.

Si terrà martedì 6 settembre alla 79 edizione del Festival di Venezia, l'evento di presentazione in anteprima della serie tv Viola come il mare, al quale parteciperanno i due attori protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman e il regista Francesco Vicario.



La serie è una coproduzione Rti-Lux Vide, realizzata da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, diretta da Francesco Vicario e interpretata da Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron e Simona Cavallari.

Viola come il mare è una serie light crime in 6 puntate da 100 minuti, tratta dal romanzo Conosci l'estate? Di Simona Tanzini e sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022, in prima serata, su Canale 5.

Ve ne presentiamo intanto una clip ufficiale in anteprima:





Viola come il mare: la trama ufficiale della serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi

"Viola Vitale (Francesca Chillemi) decide di trasferirsi a Palermo per mettersi sulle tracce del padre che non ha mai conosciuto. Si ritrova a lavorare nella redazione di Sicilia WebNews in cui, inaspettatamente, le viene affidata la cronaca nera. È durante la prima indagine che incontra Francesco Demir (Can Yaman), un affascinante commissario con cui inizierà un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un'attrazione evidente. Viola si rivela un'alleata preziosa per Demir: ha, infatti, un dono che la aiuterà a risolvere i casi più intricati. Sin da piccola riesce a capire la natura delle persone da segni apparentemente invisibili. Solo l’incontro con suo padre potrà fare chiarezza su questa sua curiosa capacità.