Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 l'Ultima Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni dell'ultima puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 4 novembre 2022, su Canale5.

Stasera, venerdì 4 novembre 2022, nuovo appuntamento con Viola Come il Mare, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. L'Ultima Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50.

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi vestono i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola Come il Mare: ecco cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella Quinta Puntata di Viola come Il Mare, Viola ha deciso di rompere la sua relazione con Raniero, convinta che il ragazzo non fosse l'uomo della sua vita mentre Francesco ha affrontato i sensi di colpa per la morte di Farah. A Palermo intanto ha fatto ritorno la madre del Demir e Viola ha scoperto che la mamma di Francesco è una donna molto ricca ma con un segreto da nascondere a suo figlio, che condiziona il loro rapporto. La Vitale intanto ha rintracciato suo padre e ha scoperto che l'uomo è diventato prete. Il loro incontro purtroppo è stato disastroso; la ragazza ha scoperto che il suo papà non ha alcuna intenzione di conoscerla e neanche di parlarle.

Leggi anche Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Quinta Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola Come il Mare: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Canale5

Nell'ultima puntata di Viola come Il Mare, Viola deve superare la delusione del suo incontro con Don Andrea, suo padre. La ragazza ha deciso di lasciare Palermo. Prima di rassegnare le sue dimissioni, la Vitale si appassiona al caso di un uomo che sta cercando sua figlia. La scomparsa della giovane potrebbe avere un legame con quello di Farah. Ma nonostante questa distrazione, il trauma del rifiuto da parte di suo padre non smette di tormentarla e la spinge a trovare aiuto nella medicina e nei farmaci. Purtroppo però questa scelta e una serie di eventi collaterali, la porta a fare un incontro che non avrebbe dovuto fare. Demir invece continua a voler stanare la talpa che è convinto agisca alle sue spalle in commissariato ma presto un altro pensiero affollerà la sua mente.

Viola Come il Mare va in onda stasera alle 21.50 su Canale5.