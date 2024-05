Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Seconda Puntata su Canale 5: le Anticipazioni (VIDEO)

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 9 maggio 2024, la seconda puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

Continuano le indagini della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, al centro della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, torna questa sera, giovedì 9 maggio 2024, con la seconda puntata in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla serie televisiva con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni seconda puntata

Il rapporto tra la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale, a cui presta il volto Francesca Chillemi, e l’ispettore capo Francesco Demir, impersonato invece dal divo turco Can Yaman, è sempre più complesso e si snoda con entusiasmanti colpi di scena nel corso della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, prodotta da Lux Vide e diretta dal regista Alexis Sweet, è ufficialmente tornata in prima serata su Canale 5, dopo una ghiotta anteprima disponibile su Mediaset Infinity, e questa sera, giovedì 9 maggio 2024, andrà in onda la seconda puntata.

Le Anticipazioni sulla trama della puntata ci rivelano che Viola, delusa profondamente da Demir a causa del suo atteggiamento scostante e della conclusione amara della loro prima cena romantica, inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Matteo Ferrara, nuovo PM inviato a Palermo per sostituire Buscemi, che si è rivelato essere la talpa all’interno del commissariato. I due trascorreranno molto tempo insieme, iniziando ad apparire affiatati come non mai e provocando la gelosia di Demir, che fatica palesemente a tenere a bada i suoi sentimenti per la giornalista del Sicilia Web News.

Nonostante tra loro non sia tutto rose e fiori, Demir e Viola si troveranno a collaborare a stretto contatto su due nuovi casi. Nella seconda puntata di Viola come il Mare 2, in onda questa sera 9 maggio 2024 su Canale 5, i protagonisti della fiction si occuperanno del caso di una donna uccisa in casa di sua madre, ovvero un ex magistrato ora in pensione che soffre di demenza senile. Osservare come il suo compagno la ami ancora, nonostante lei spesso e volentieri stenti a riconoscerlo, susciterà nuovi sentimenti in Viola, portandola a riflettere sulla sua vita persona. Si passa poi al caso dell’aggressione di una dottoressa, finita in coma, che porterà l’ispettore capo e la reporter a trovare un legame inatteso con le loro indagini personali.

La seconda puntata di Viola come il Mare 2 ci aspetta questa sera, 9 maggio 2024, alle 21.40 su Canale 5.