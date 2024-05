Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Quarta Puntata su Canale 5: le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 23 maggio 2024, la quarta puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

Continuano le indagini della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, al centro della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, torna questa sera, giovedì 23 maggio 2024, con la quarta puntata in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla serie televisiva con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni quarta puntata

Occhi incollati allo schermo per la quarta puntata della seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda stasera 23 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla serie tv targata Lux Vide. Mentre il rapporto tra la giornalista Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir si fa sempre più intricato, anche a causa della vicinanza della bella giornalista al nuovo Pm Matteo Ferrara, un nuovo caso impegna i due protagonisti sempre pronti a mettersi in gioco per scoprire la verità.

Questa volta, al centro delle indagini di Viola e Demir, c’è l’omicidio di una veterinaria uccisa nella sua clinica. I due sanno soltanto che una ragazza è stata vista fuggire dalla scena del delitto con un cane, ma le indagini porteranno a scoprire un risvolto inaspettato. Nel frattempo, certo di poter apprendere dal suo capo il fascino necessario per trovare l’amore, Turi continua ad imitare gli atteggiamenti di Demir con effetti esilaranti.

Nella redazione di Sicilia Web News si respira tutto il romanticismo di Raffaele per Maryam, romanticismo che si scontra con il cinismo di Tamara. La giornalista e collega di Viola, infatti, si mostra decisamente scettica verso il collega. Infine, un secondo caso allarma la città di Palermo: una donna viene ritrovata morta in seguito a una colluttazione, ma il principale sospettato forse non ha un vero movente.

