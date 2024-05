Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Prima Puntata su Canale 5: le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, venerdì 3 maggio 2024, la prima puntata con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

L’attesa è finita e la seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide con Can Yaman e Francesca Chillemi come protagonisti, torna in prima serata su Canale 5. In onda stasera, venerdì 3 maggio 2024, la prima puntata: scopriamo insieme le Anticipazioni, cosa accadrà alla giornalista Viola Vitale e all’ispettore capo Francesco Demir?

Viola come il Mare 2, Anticipazioni prima Puntata su Canale 5

La seconda stagione di Viola come il Mare approda in prima serata su Canale 5, in onda stasera venerdì 3 maggio 2024, con la prima imperdibile puntata con Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti. La fiction targata Lux Vide si era conclusa con una serie di interrogativi, con il finale da cardiopalma con il rapimento di Viola Vitale, la protagonista, da parte del pm Santo Buscemi, dopo che il capo ispettore Francesco Demir aveva scoperto che era proprio il suo mentore la talpa che nascondeva sistematicamente indizi sul traffico di essere umani. Cosa accadrà nella Prima Puntata della seconda stagione di Viola come il Mare? Ecco le Anticipazioni dettagliate.

La bella giornalista affetta da sinestesia è molto delusa da Demir, che l’ha piantata in asso durante la loro cena romantica, e ha deciso di prendere la vita con più leggerezza, complice anche la scoperta che suo padre è morto fatta grazie a Don Andrea. A Palermo arriva la madre di Francesco, giunta in città per rivelare al figlio la vera identità del padre, una rivelazione fondamentale per Viola che ha scoperto che l’uomo di cui si è invaghita potrebbe essere il suo fratellastro. Viola si confronta con una redazione totalmente nuova al Sicilia WebNews, trovando come unico appoggio quello di Tamara che è rimasta la stessa fedele e cinica amica di sempre. Mentre Demir cerca di abituarsi a Matteo Ferrara, il nuovo rigido pm assegnato alla città dopo la scoperta degli intrighi di Buscemi, contendo sull'aiuto del fedele collega Turi. Nel frattempo, sua madre ha un incidente ed entra in coma prima di potergli parlare del padre.

La seconda stagione di Viola come il Mare ci aspetta questa sera, venerdì 3 maggio 2024, su Canale 5.