Vincenzo Malinconico 2: stasera su Rai 1 la seconda puntata della nuova stagione

Anticipazioni TV

Torna sul piccolo schermo con grande successo la serie diretta da Luca Miniero, dai romanzi di Diego De Silva, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Su Rai 1 la seconda puntata della seconda stagione. La trama e gli interpreti.

E' stato un debutto col botto quello del primo episodio della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, che domenica primo dicembre ha fatto registrare 3 milioni 5 mila spettatori, pari al 17,1% di share di media con punte oltre il 19% di share e i 3 milioni e 700 mila spettatori. Senza considerare, ovviamente, quelli che lo hanno recuperato su Raiplay. Stasera 8 dicembre va in onda su Rai 1 in prima serata la seconda puntata su quattro, di 100 minuti l'una, della fiction ambientata a Salerno, tratto dai romanzi e racconti di Diego De Silva e interpretata magistralmente da Massimiliano Gallo e dal cast dei comprimari. Nella scorsa puntata abbiamo trovato il nostro avvocato molto depresso, dopo l'abbandono dell'avvocata Alessandra Persiano, alle prese col tumore della suocera (Lina Sastri), il ritorno dalla Germania della figlia Alagia (Chiara Celotto) incinta e i tentativi della moglie Nives (Teresa Saponangelo) di riconquistarlo. Dopo essere entrato controvoglia in società con l'amico Benny (Luca Gallone), Vincenzo aveva accettato di difendere una giovane escort, Venere, dal ricatto di un protettore, avvalendosi dell'aiuto del solito irresistibile malavitoso Tricarico.(Francesco Di Leva). Purtroppo, la storia finiva in maniera tragica, ma Vincenzo prometteva alla madre della ragazza di fare il possibile per scoprire la verità. Nella puntata abbiamo rivisto anche l'amico immaginario Mister Fantasy (Carlo Massarini) e l'e compagno di studio, il ragioniere Espedito Lenza (Giovanni Ludeno), caduto in disgrazia, che Vincenzo col suo buon cuore ospita a casa sua.

Vincenzo Malinconico 2: la trama della seconda puntata

La morte di Venere sembra sia avvenuta per overdose, ma Malinconico sospetta un omicidio e indaga con Tricarico. Intanto, Vincenzo difende Laura Carbone, donna affetta da problemi psichiatrici trovata accanto a un cadavere, con Nives incaricata della perizia psichiatrica. Tra battibecchi vari, gli ex uniscono le forze per evitarle il carcere.

Vincenzo Malinconico 2:dalle note di regia di Luca Miniero

La seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” conserva i medesimi ingredienti della prima, seppur allargando il suo sguardo verso un racconto più corale ed emotivo: le vicende, i problemi e le emozioni dei personaggi della precedente stagione si intrecciano e si svelano intimamente. In questa seconda edizione viene riservata una attenzione particolare all’emotività, che anima le storie che si susseguono all’interno del filone narrativo già noto dai romanzi di Diego De Silva. Questa versione televisiva arricchisce l’intreccio della trama dei romanzi, offrendo ai protagonisti dell’universo di Malinconico un palcoscenico nuovo fatto di nuovi personaggi e nuove ambientazioni. Nella nuova edizione, Salerno presta tutta la sua bellezza e originalità non solo attraverso gli ambienti esterni, e il Sud, con tutti i suoi sapori e colori, è raccontato in una chiave nuova e inedita. Una particolare attenzione alla fotografia, grazie al raffinato contributo di Francesco Di Pierro, alle scenografie di Francesca Passadore, i costumi di Eleonora Rella, unitamente alla recitazione degli attori fanno il resto. La grandezza del cast che recita in questa stagione, così come fu del resto per la precedente, rende la serie di Vincenzo Malinconico una commedia all’italiana mescolata con elementi assolutamente contemporanei