Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Soleil Sorge e Miriana Trevisan

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 12e domenica 13 marzo 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, fresche d’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, e l’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 12 marzo 2022, la presentatrice incontra la giornalista Rula Jebreal. Spazio a uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi, Walter Zenga. La presentatrice intervista anche una coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo dei Nomadi, e l’ex ballerino di Amici, nonché fidanzato di Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani. A Verissimo, per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera, la forza e l’eleganza di Francesca Michielin. Dopo l’intervento di Valeria Fabrizi ci sarà spazio per tre sorelle influencer amatissime sui social: Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 13 marzo 2022, Silvia Toffanin si immerge nel racconto di Pierfrancesco Favino, per poi dedicarsi a tutte le sfumature di Nancy Brilli. Inoltre, il racconto di vita e i progetti di Pierpaolo Pretelli. Conclude il doppio appuntamento con il talk show di Canale5, lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip. In studio ci saranno Soleil Sorge, protagonista assoluta della sesta edizione, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi e poi Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.