Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Manuel Bortuzzo e LDA

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin intervista Manuel Bortuzzo, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che parlerà della fine della sua relazione con Lulù Selassié. Spazio anche agli ultimi eliminati dal Serale di Amici, Nunzio e LDA.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 7 maggio 2022, la presentatrice incontra Andriy Shevchenko, una vera icona del calcio a livello mondiale ma anche un grande uomo, che si è reso disponibile ad aiutare in prima linea l’Ucraina, la sua terra madre, e il suo popolo. Per la prima volta nello studio del talk show di Canale5, il manager Alessandro Benetton si racconta a tuttotondo.

Spazio a l’ex concorrente di Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, che parlerà della fine della sua relazione con Lulù Selassié dopo una rottura segnata da polemiche, rumors e tanti punti interrogativi. Largo anche a Nunzio e LDA, ultimi due eliminati dal Serale della ventunesima edizione di Amici, che parleranno dell’esperienza nel talent show di Canale5 e dei loro progetti futuri.

Infine, Vladimir Luxuria, opinionista amatissima de L’Isola dei Famosi, in compagnia della cantante ucraina Zi Faàmelu. Domenica 8 maggio 2022 su Canale5, ci aspetta invece il nuovo appuntamento con Verissimo - Le storie, ovvero con le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin nel corso dell’ultimo anno.

Verissimo ci aspetta sabato con una nuova puntata e domenica con Verissimo - Le Storie alle 16.30 su Canale5.