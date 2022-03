Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Barbara D’Urso e Nathaly Caldonazzo

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 su Canale5.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 5 marzo 2022, la presentatrice incontra il giornalista e scrittore Massimo Gramellini. In studio l’attrice Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods. Inoltre, Silvia Toffanin intervisterà Andrea Delogu, Scialpi e Anna Safroncik, che parlerà della sua storia e del padre che, proprio in questi giorni, è riuscito a lasciare l’Ucraina dopo lo scoppio del conflitto. Come di consueto, torna lo spazio alle storie di C’è posta per te, per momenti di pura emozione.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 6 marzo 2022, Toffanin incontra Laura Chiatti e Gerry Scotti, pronto all’esordio come presentatore della nuova edizione de Lo Show dei Record. Spazio all’allegra contagiosa del comico e attore Enrico Brignano. In studio anche Nathaly Caldonazzo, che si racconta dopo aver concluso un intenso percorso al Grande Fratello Vip. Infine, a Verissimo, arriva Barbara D’Urso che racconterà i retroscena de La Pupa e il Secchione Show, in partenza su Canale5.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.