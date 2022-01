Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Andrea Iannone e Dayane Mello

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 15e domenica 16 gennaio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Andrea Iannone, Dayane Mello, Paolo Bonolis e la coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 15 gennaio 2022, la presentatrice incontra Andrea Iannone, che rilascerà la sua prima intervista esclusiva in Tv. Spazio anche al sex symbol e rugbista Alvise Rigo. In studio si celebrano i 30 anni del Tg5, ospitando tre volti molto amati del Tg diretto da Clemente Mimun, come Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

A partire da questo sabato debutta a Verissimo un nuovo spazio tutto dedicato alle storie di C’è posta per te, che racconterà le reazioni dei protagonisti delle storie più emozionanti, per poi scoprire cosa è successo dopo il programma. Infine, Toffanin intervista la coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, e Ambra Sabatini, atleta paralimpica, vincitrice dei 100 metri a Tokyo.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 16 gennaio 2022, Paolo Bonolis si racconta tra vita privata e brillante carriera, prima del debutto di “Avanti un altro pure di sera”. Per la prima volta, l’artista Riccardo Cocciante, poi l’amata cantante Arisa e Dayane Mello, la modella brasiliana che ha conquistato il mondo dei reality show.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.