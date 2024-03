Vanina - Un vicequestore a Catania: Stasera su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction con Giusy Buscemi

Anticipazioni TV

Stasera primo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova fiction di Canale 5 con Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Al via stasera, mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5 la nuova serie Vanina - Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi, con la partecipazione di Giorgio Marchesi. La fiction, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, è ambientata in Sicilia e vanta nel cast anche Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.

Vanina - Un vicequestore a Catania: la trama

Dopo una brillante carriera nell'antimafia, Vanina (Giusy Buscemi) decide di lasciare Palermo e trasferirsi a Catania nel tentativo di cambiare vita. Alla Mobile di Catania, dove diventa capo della Omicidi, trova una nuova squadra con cui riesce subito a legare: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). La verità, però, è che dietro alla sua grande energia e determinazione, si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, e alla fine della relazione con Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia. Siete curiosi di conoscere la storia di Vanina?

Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera la prima puntata in onda su Canale 5

Il vicequestore Vanina Guarrasi si ritrova a dover indagare insieme alla sua squadra sul ritrovamento sospetto di alcune pillole nelle vaschette di una famosa gelateria di Catania, Al Re del gelato. Un fatto insolito che si rivela essere la premessa di un delitto molto piu' complesso. E, infatti, il giorno successivo “Il re del gelato” Agostino Lomonaco (Giovanni Guardiano) viene trovato morto nel suo ufficio. Vanina quindi dovrà risolvere un curioso caso legato alla strana personalità della vittima: un uomo chiuso e profondamente solo di cui chiunque poteva diventare nemico. Anche la vita privata di Vanina è un enigma: da un lato c'è Manfredi, dall'altro il suo ex Paolo. Cosa farà la donna quando lui arriverà a Catania per riconquistarla?

Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.