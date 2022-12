Uomini e Donne Anticipazioni: Maria De Filippi su tutte le furie contro due cavalieri. Cos'è successo?

Anticipazioni TV

Dalle Anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne, per il trono over sembra che Maria De Filippi si scaglierà duramente contro due cavalieri. Ecco cosa sappiamo.

Ieri, 29 dicembre, si è registrata la nuova puntata di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, quella di ieri sarà l'ultima puntata registrata nel 2022 e di nuovo si è parlato di due cavalieri e di uno sfogo di Maria De Filippi contro di loro.

Uomini e Donne anticipazioni: Gloria Nicoletti rivuole Riccardo Guarnieri? Maria furiosa con lui e con Armando Imparato

Oltre alle anticipazioni sul trono classico che vi abbiamo raccontato, sono arrivate nuove segnalazioni per il trono over sulla puntata registrata ieri, 29 dicembre.

Al centro dello studio sono tornati protagonista Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri. La dama, nell'ultima puntata registrata, aveva iniziato a conoscere il cavaliere Umberto, ma dalle anticipazioni apprendiamo che rivelerà di non voler proseguire oltre la conoscenza. Il motivo è che Gloria continua ad aver un interesse per Riccardo e, infatti, i due si sarebbero rivisti. Dato l'atteggiamento del cavaliere, Maria De Filippi gli rinfaccia di essere "possessivo" con Gloria e di aver accettato di rivederla solo dopo che la dama aveva deciso di frequentare altre persone.

Ancora dalle anticipazioni, sappiamo che la conduttrice del programma di Canale 5 si scaglierà anche contro Armando Imparato: in puntata scenderà una dama interessata a lui che però Armando, come suo solito, ha snobbato e non ha più sentito. Il cavaliere si è giustificato dicendo che "era lei a non essere interessata". La dama, però, lo sbugiarderà affermando che lei gli aveva chiesto di sentirsi in videochiamata, ma era lui ad aver rifiutato, perché temeva che lei potesse screenshottare la conversazione.

Di fronte a tutto questo Maria De Filippi avrebbe persone le staffe e si sarebbe rivolta duramente contro il cavaliere napoletano, accusandolo di essere un personaggio e mettendolo alle strette. Uomini e Donne ritornerà il 9 gennaio 2023 alle 14.45 su Canale 5, dopo la pausa natalizia.

