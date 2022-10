Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ramon stupisce Lolita con un'incredibile proposta!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Ramon e Lolita, finalmente, si ritrovano. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Lolita e Ramon non sono ancora riusciti a trovare un punto d'incontro. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che l'uomo è pronto a riscattarsi, tanto agli occhi della nuora quanto a quelli del nipote Il Palacios, infatti, propone alla Casado di trasferirsi a Cabrahigo, per poter finalmente ricongiungersi con il piccolo Moncho! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Lolita perdona Fidel e Ramon, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Lolita e Ramon in tensione per le gravi condizioni in cui si trova Fidel, al quale una coppia di anarchici ha sparato in pieno petto, i telespettatori spagnoli già sanno che, per fortuna, nuora e suocero torneranno ben presto a tirare un sospiro di sollievo. La Casado, allarmata per le condizioni di Fidel, benché quest'ultimo l'abbia delusa con le sue azioni criminose, non ha mai lasciato il suo capezzale, sperando vivamente che si riprendesse il prima possibile. Dopotutto, la donna è delusa anche dal Palacios senior per lo stesso motivo, ma non ha voltato le spalle nemmeno a lui.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Fidel è salvo!

Ignacio comunica a Lolita e all'uomo che Fidel è in condizioni critiche: se anche soltanto un frammento del proiettile si spostasse, lui spirerebbe all'istante. Il dottore, allora, li informa del fatto che l'equipe medica ha stabilito che Fidel dovrà sottoporsi ad una nuova - e delicata - operazione, che, purtroppo, potrebbe anche non andare bene. In effetti, durante l'intervento il poliziotto rischia di morire; tuttavia, fortunatamente, i chirurghi riescono a salvarlo.

Ramon fa una proposta a Lolita, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La vedova di Antonito e Ramon sono sollevati: il loro amico Fidel è vivo e vegeto. Un miracolo, che deve essere festeggiato! L'anziano, quindi, prende in mano la situazione, e, dopo anni, capisce che è giunto il momento di essere felice. Così, il Palacios chiede perdono a Lolita per tutto il male che le ha causato, e poi, conscio di quanto stia soffrendo lontana da Moncho, le fa un'inaspettata proposta: vorrebbe che, insieme, andassero a Cabrahigo per far visita al bambino. La bottegaia è incredula, ma non potrebbe essere più contenta. La Casado sorride, commossa, non soltanto al pensiero di poter riabbracciare Moncho, bensì pure perché si rende conto del fatto che il nonno voglia finalmente fare un passo verso il nipote!

