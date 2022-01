Una Vita Anticipazioni Spagnole: La new entry Daniela fa girare la testa a Miguel

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Sabina assumerà una cameriera di origini italiane, Daniela, sperando che faccia dimenticare Anabel a Miguel. La nuova arrivata, benché riuscirà nell'impresa, potrebbe non essere chi dice di essere...

Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel e Miguel sono in procinto di convolare a nozze. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che gli innamorati si lasceranno. Mentre lei si consola tra le braccia di Aurelio, Sabina si augura che la nuova cameriera italiana che ha assunto, Daniela, possa guarire le ferite del cuore del nipote... Ciò che la donna non sa è che la ragazza nasconde un segreto che rischia di mettere in pericolo gli Olmedo!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Arriva Daniela!

Mentre noi vediamo Anabel accettare felicemente la proposta di matrimonio fattale da Miguel, i telespettatori spagnoli hanno già visto i due innamorati dirsi addio per sempre. Il sospetto che tra la figlia di Marcos ed Aurelio ci sia ancora del tenero ha fatto sì che il nipote di Sabina e Roberto decidesse di mettere un punto definitivo alla love story. Per questa rottura, in verità, soffrono entrambi. La nonna dell'Olmedo, allora, prende in mano la situazione, ed assume una nuova cameriera italiana per il Nuevo Siglo XX, Daniela: a quanto pare, tra quest'ultima ed il giovane sembra esserci della chimica!

Miguel scopre che Anabel sta insieme ad Aurelio, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Sabina può ritenersi soddisfatta: oltre ad essere una brava cameriera, Daniela è un'ottima cuoca! E la donna si augura che Miguel possa dimenticare grazie a lei la Bacigalupe. D'altra parte, Daniela ed il ragazzo sono evidentemente in sintonia. Ad accorgersene è proprio la sorellastra di Camino, la quale equivoca la loro vicinanza e si avvicina a sua volta ancora di più ad Aurelio. Quest'ultimo, infatti, non fa che corteggiare Anabel, sperando di riuscire ad approfittare del momento di crisi tra lei e l'Olmedo... e ci sta riuscendo. L'avvocato prima viene respinto dall'ex fidanzata quando le chiede di tornare insieme, e poi vede con i suoi stessi occhi che la Bacigalupe ed il Quesada hanno un rapporto che va ben oltre la semplice amicizia.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Che cosa nasconde Daniela?

Nel frattempo, Daniela fa una telefonata misteriosa. Dopodiché, nel cuore della notte, degli uomini ubriachi cominciano ad infastidirla, quando improvvisamente sopraggiunge Roberto, il quale è appena tornato: per un determinato lasso di tempo, era stato lontano da Calle Acacias. La cameriera resta ammaliata dal coraggio di Roberto. Sabina nota che tra Daniela ed il marito è nata una certa simpatia, e nell'attimo in cui li sorprende insieme in cantina fa una scenata di gelosia in piena regola. In verità, Roberto ha colto in flagrante la ragazza che stava ficcanasando. Daniela, infatti, sta indagando sugli Olmedo, e per giunta conosce Mendez. Miguel, però, ne è all'oscuro, come i nonni; così, ignaro del fatto che la ragazza potrebbe danneggiare la sua famiglia, desideroso di lasciarsi alle spalle l'ex fidanzata, si lascia finalmente andare con Daniela!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.