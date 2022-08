Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva vuole suicidarsi? Ecco cosa succederà alla Dark Lady di Acacias

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per le puntate presto in onda su Canale 5. Genoveva Salmeron protagonista di uno straordinario colpo di scena.

Occorre prestare molta attenzione al personaggio di Genoveva Salmeron, la Dark Lady di Una Vita. Le Anticipazioni sulla soap, provenienti dalla Spagna, per le puntate presto in onda su Canale 5, infatti, ci rivelano che Genoveva sarà sconvolta da una notizia inaspettata e, dopo un confronto terribile con l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso, commetterà un gesto estremo. Scopriamo nel dettagli cosa rivelano le trame.

Genoveva contro Felipe nelle nuove puntate di Una Vita

Le Anticipazioni di Una Vita parlano chiaro: il mondo di Genoveva sta per essere sconvolto e lei, sorprendentemente, non reagirà con la solita astuzia alle avversità. La Salmeron è in attesa di un figlio da Aurelio Quesada, che convincerà la dark lady a tenerlo e a crescerlo con l’amore che merita. Consolata dalla decisione di Aurelio, Genoveva si arrende all’idea di portare a termine la gravidanza e inizia a diffondere la lieta notizia ad Acacias, parlando della benedizione ricevuta alle vicine di casa con estrema gioia. Gioia che, tuttavia, sarà completamente spazzata via da una chiamata del cugino Ivan. Dopo questo confronto, disperata, Genoveva si recherà a passeggiare e incontrerà l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso, al quale confermerà di essere in dolce attesa. Lui, tuttavia, si mostrerà poco incline a congratularsi e augurerà alla sua ex moglie di non riuscire a portare avanti la gravidanza, certo che sarà una madre orribile. Lo scontro avrà effetti disastrosi sulla Salmeron, già turbata dalla telefonata ricevuta. Ma cosa ha rivelato Ivan di così terribile?

Anticipazioni Una Vita: Genoveva sconvolta, il pericolo è in agguato

Ivan, caro cugino di Genoveva che ancora risiede nella città natale della dark lady ovvero Bilbao, chiama la Salmeron per comunicarle che la madre, poco prima di morire, ha parlato di un segreto che aveva giurato di portare con sé per sempre a Gabriela, della quale tuttavia non sappiamo molto al momento. La cosa certa è che questa notizia renderà Genoveva molto preoccupata e irritabile e, dopo lo scontro orribile con l’ex marito Felipe, la situazione precipiterà velocemente. Tornata a casa in lacrime, Genoveva chiederà al maggiordomo Marcelo un sonnifero fingendo di voler dormire per riprendersi da un brutto raffreddore, per poi assumere la pillola in un pianto disperato, contemplando la foto di una neonata. Cosa accadrà nelle nuove puntate di Una Vita? Genoveva metterà fine alla sua vita con il sonnifero datole dall’ingenuo Marcelo?

Una Vita Anticipazioni: Genoveva tenta di suicidarsi ma…

Distesa supina dopo aver assunto i sonniferi, abbracciando la foto della misteriosa bambina, Genoveva attende la morte ma Marcelo non le permetterà di suicidarsi. Le Anticipazioni sulla soap spagnola, infatti, ci rivelano che lo zelante maggiordomo chiamerà immediatamente il dottore Ignacio, prima che il sonnifero possa danneggiare la Salmeron e il bambino che porta in grembo. Il dottore costringe immediatamente Genoveva a dare di stomaco, liberandola dai farmaci dannosi che ha assunto ma non c’è alcuna conferma che anche il bambino stia bene. Cosa accadrebbe se Genoveva perdesse il figlio per questo gesto sconsiderato e, soprattutto, come reagirebbe Aurelio?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10