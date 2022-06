Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le puntate, presto in onda su Canale 5. Dopo aver rischiato di cadere nella totale follia, Felipe ritrova la luce innamorandosi della sua infermiera.

Scopriamo insieme quale sorprese ci riservano le nuove puntate di Una Vita, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni sulla soap provenienti dalla Spagna parlano di un nuovo amore per Felipe che, sofferente e vicino alla follia più totale, troverà il coraggio di rimettersi in gioco con Dori. Venuta a conoscenza della nuova tresca dell’uomo che non ha mai dimenticato, Genoveva mediterà vendetta ma dovrà arrendersi all’idea che vi sono problemi ben più grandi da affrontare nella sua vita, compresa una gravidanza non desiderata.

Felipe si innamora ancora nelle nuove Puntate di Una Vita

Felipe Alvarez Hermoso sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua vita, impossibilitato a curare il suo cuore distrutto dalla morte di Natalia e ad affrontare le conseguenze dell’attentato degli anarchici nel quale è rimasto coinvolto. Avendo riportato seri danni neurologici ed essendo ormai vicino al baratro della follia più totale, a Felipe viene assegnata una nuova infermiera il cui nome è Dori. La giovane donna, con pazienza e amore, conquisterà Felipe che si troverà nuovamente innamorato proprio quando era certo di non poter più provare un simile sentimento. Dori entrerà dunque nel cuore dell’Alvarez Hermoso ma il sentimento sarà ricambiato? E cosa ne penserà Genoveva, la terribile dark lady che non ha mia dimenticato Felipe? Le nuove puntate di Una Vita saranno ricche di colpi di scena.

Una Vita Anticipazioni: Dori e Felipe verso il lieto fine?

Dori è rimasta molto colpita da Felipe, nonostante quando ha iniziato a lavorare in casa dell’Alvarez Hermoso come infermiera l’uomo avesse realmente perso la testa. Con le sue cure amorevoli, Dori è riuscita ad aiutare Felipe e lui si è perdutamente innamorato, al punto da volerla legare a sé stesso per sempre. Gli abitanti di Acacias, come prevedibile, non guarderanno di buon occhio questa unione, essendovi tanti anni di differenza tra i due innamorati, e stando alle Anticipazioni sulla soap spagnola, Felipe avrà il suo bel daffare. Nonostante le malelingue, Felipe organizzerà una romantica sorpresa per Dori e, dopo aver trascorso con lei una notte di passione, la inviterà ad una gita lungo il fiume e qui, nella natura incontaminata, le chiederà di sposarlo. Dori accetterà immediatamente la proposta, per poi comportarsi in modo ambiguo: la giovane infermiera affermerà di aver un importante impegno fuori città e di dover partire… Dori sta prendendo in giro Felipe o vi sarà un lieto fine?

Anticipazioni Una Vita: Genoveva furiosa con Felipe

Genoveva Salmeron sta per sposare il terzo marito, il perfido e spietato Aurelio, per creare un matrimonio di convenienza che le serva per portare il terrore ad Acacias. In realtà, il cuore della gelide dark lady è ancora di Felipe e la notizia che quest’ultimo si è ufficialmente fidanzato con Dori non renderà Genoveva felice. La donna medita vendetta, pronta a costringere la giovane infermiera a rinunciare alle nozze senza farsi troppi scrupoli, ma una notizia scioccante la costringerà a mettere in secondo piano i suoi progetti. Genoveva è incinta di Aurelio ma non vuole assolutamente tenere il bambino. La Salmeron contatta una donna nota per essere esperta negli aborti, sebbene sia del tutto senza qualifiche mediche, e prende appuntamento prima che Aurelio scopra tutta la verità. A causa dello zampino di Marcelo, tuttavia, Genoveva non potrà presentarsi all’appuntamento e sarà costretta a rivelare al futuro marito di essere in dolce attesa.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10