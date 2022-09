Una Vita Anticipazioni 8 settembre 2022: Fidel cerca di farsi perdonare da Lolita mentre David pensa di andarsene...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Fidel sembra non voler dar retta a Ramon e continua la sua frequentazione con Lolita. Per farsi perdonare per il suo atteggiamento a cena, il ragazzo le regalerà uno scialle e un giocattolo da inviare a Moncho. Intanto David, dopo aver visto Valeria baciare Rodrigo, comincia a interrogarsi sul suo futuro. Deve continuare a lottare per il suo amore o dovrebbe rinunciare lasciando per sempre il quartiere? Sarà Felipe a consigliargli di restare ad Acacias.

Fidel chiede scusa a Lolita in Una Vita Anticipazioni 8 settembre 2022

Ramon ha minacciato Fidel, intimandogli di stare lontano da Lolita. Il ragazzo ha però deciso di non dar retta, almeno non del tutto, al Palacios. Ha infatti passato un’altra cena in compagnia della negoziante. Purtroppo però la serata non è passata come avrebbe dovuto. Fidel ha parlato solo di anarchici, finendo per ferire la povera Lolita. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il giovane cercherà di rimediare e si presenterà da lei con uno scialle e un giocattolo per Moncho. Riuscirà con questo gesto a farsi perdonare? Intanto l’anarchico Leonardo, non intende rivelare nulla e il suo interrogatorio si sta rivelando un buco nell’acqua.

Anticipazioni Una Vita: David vuole andarsene

Genoveva è riuscita a mettersi in contatto con Rodrigo e a portarlo ad Acacias. L’incontro tra il Lluch e Valeria è stato piuttosto burrascoso e la Salmeron, decisa a mettere fuori gioco il marito, ha minacciato la Cardenas di prendersela con David se suo marito non le rivelerà la formula per il gas da lui scoperta. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la situazione comincerà a complicarsi ancora di più. David, dopo aver visto Valeria baciare il marito, crederà che la sua amata sia ancora legata a lui. Per questo non saprà se continuare a lottare per il suo amore oppure lasciare per sempre Acacias. Sarà Felipe a farlo ragionare e a convincerlo a non lasciare il quartiere.

Una Vita Anticipazioni: Hortensia permette ad Azucena di aiutare Fabiana

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Hortensia continuerà a occuparsi del suo nuovo progetto: trasformare i terreni di famiglia in una tenuta. La Rubio dovrà però gestire un’altra faccenda, ovvero l’insistenza di sua figlia per partecipare alla festa da ballo alla locanda. Azucena pregherà la madre di lasciarla aiutare Fabiana e Servante a organizzare la serata danzante, organizzata per trovare il denaro sufficiente a fare alcune riparazioni, tra cui il camino. Hortensia alla fine glielo concederà, rendendo la ragazza felicissima!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10