Una Vita Anticipazioni 31 agosto 2021: Tutta la verità sullo stupro!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 31 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Genoveva si complimenta con Laura per l'esemplare messinscena ai danni di Felipe!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 agosto 2021, alle 14.10, Fabiana accetta di fingersi moglie di Servante per vincere il concorso delle pensioni. Genoveva paga Laura per aver svolto un ottimo lavoro con Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana asseconda il piano di Servante

Fabiana non asseconda mai le strambe richieste di Servante, ma in questo caso il bottino è ghiotto e la donna capisce di dover dare fiducia al piano del compare: la locandiera accetta di fingersi la moglie di Servante Gallo pur di vincere il concorso delle pensioni. Per rendere più credibile la farsa, acconsente inoltre ad accompagnare il socio al cinema, i due infatti, andranno in giro sotto braccio per le vie del quartiere come due sposini.

Laura è riuscita ad ingannare Felipe e ha offerto a Genoveva, su un piatto d'argento, l'occasione di liberarsi dell'avvocato, secondo la Dark Lady reo di averla portata all'aborto con la sua violenza. La domestica, costretta a sottostare al ricatto della Salmeron, non solo ha fatto sì che venisse scarcerata, ma anche fatto ricadere sul povero Alvarez Hermoso un'accusa menzognera e infamante: ha affermato di essere stata stuprata da Felipe.

Genoveva si complimenta con Laura per la riuscita messinscena, nella Puntata di Una Vita del 31 agosto 2021

Il povero Felipe era troppo ubriaco per ricordare la verità dei fatti, di fronte alle accuse della ragazza è infatti rimasto inerme. Genoveva ha approfittato per buttarlo fuori di casa e ora si trovano faccia a faccia lei e Laura. E' in questa puntata che verrà svelata la verità sulla violenza. Vedremo la Salmeron complimentarsi con la domestica per la esemplare messinscena, poi le darà una somma in denaro per ripagarla del suo lavoro!

