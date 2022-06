Una Vita Anticipazioni 24 giugno 2022: Valeria si confida con Azucena, David è preoccupato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Valeria racconta ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. David sente tutto e, quando sono soli, la rimprovera per la poca prudenza.

Una Vita Anticipazioni: Valeria e David non sono chi dicono di essere

Ormai è chiaro che Valeria e David non sono chi dicono di essere, proprio come sospetta Genoveva. Non solo i due conoscono da tempo Aurelio ma non sono affatto una coppia. David e Valeria non sono sposati, anzi, il vero marito della donna è un certo Rodrigo. Il ragazzo infatti è stato solo ingaggiato per badare a Lei almeno finché Rodrigo resterà sotto la protezione di Aurelio. Il Quesada in verità sembra avere delle mire su Valeria, l'abbiamo infatti visto occultare le lettere che la donna gli ha consegnato per il marito, scontrarsi con David per l'avvicinamento fuori luogo del ragazzo alla sua finta consorte e addirittura farle delle avance abbastanza esplicite...

Una Vita Anticipazioni: Valeria stringe amicizia con Azucena

La faccenda è losca e tutti i partecipanti di questo strano triangolo sembrano avere molto da perdere se la verità dovesse uscire fuori. David e Aurelio continuano a muoversi con estrema cautela nonostante le pressioni della sospettosa Genoveva ma Valeria non regge e finisce per fare un passo falso che rischia di mandare a monte tutta la farsa. La poverina stringe un "intima" amicizia con Azucena, la nipote di Rosina, e le fa una confessione compromettente...

Davide origlia una compromettente conversazione tra Valeria e Azucena

David è preoccupato, il giovane si trova ad origliare la conversazione tra Valeria e la sua amica Azucena e resta sconvolto. Quello che la finta moglie sta confidando alla nipote di Rosina è davvero compromettente, Valeria infatti rischia di tradirsi e far trapelare la verità. La ragazza confesserà di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David, il riferimento è chiaramente a Rodrigo, suo vero marito. Il giovane teme che il racconto possa animare i sospetti della nuova amica o peggio, che Valeria finisca per confidarle tutta la verità!

