Una Vita Anticipazioni 15 maggio 2022: Antonito ricoprirà presto una carica molto importante!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: il presidente di governo, Don Eduardo Dato, offre ad Antonito l'opportunità di diventare ministro del lavoro. Jose discute nuovamente con Ignacio.

Una Vita Anticipazioni: Antonito si sacrifica per la carriera

Nell'ultimo anno Antonito ha affrontato molti sacrifici per la sua carriera. Dopo un viaggio all'estero in cui è stato addirittura dato per disperso, il Palacios è tornato ad Acacias dove si è trovato a fare i conti con una difficile situazione politica, diversi tentativi di corruzione e violenti attacchi. A rendere tutto più complicato, i suoi interventi al vetriolo contro gli scioperi operai che hanno gli hanno attirato diverse inimicizie preoccupando Ramon.

Un'offerta davvero unica per Antonito, nella Puntata di Una Vita del 15 maggio 2022

Ostinazione, coraggio e onestà intellettuale di Antonito verranno però presto premiati. proprio nel momento più difficile della sua carriera, il Palacios riceverà un'offerta davvero unica, un grande privilegio, la possibilità di una carica ministeriale. Sarà lo stesso presidente del governo, Don Eduardo Dato, a chiedere ad Antonito di diventare ministro del lavoro! Il Palacios, onorato e felice, correrà ad informare la famiglia, premurandosi ovviamente che tutti mantengano il segreto fino a che la decisione non sarà ufficiale. Ma Carmen e Lolita, trasgrediranno la promessa fatta, raccontando dell'incontro a Bellita e Rosina.

Una Vita Anticipazioni: Josè sconvolto e preoccupato da Ignacio

Josè continua a diffidare del nipote Ignacio. Il ragazzo è stato avvistato mentre confabulava con un losco individuo, un certo Florencio. La frequentazione non ha fatto che aumentare i timori dell'artista, già in ansia per la condotta troppo spesso disdicevole del giovane. Spinto dal timore che Ignacio sia nuovamente finito nei guai, il marito di Bellita si è rivolto a Mendez col quale ha concordato di seguirlo. Quando però l'ispettore non si presenta all'appuntamento, Josè ha deciso di portare avanti le indagini per conto suo. Il Dominguez si trova però presto a fare i conti con una macabra scoperta: sorprenderà Ignacio, aiutato Florencio, mentre dissotterra scheletri nel cimitero del paese. L'uomo, sconvolto, metterà spalle al muro al nipote scoprendo così che lui e il suo amico commerciano clandestinamente scheletri umani destinati alla scienza.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10