Un Professore 2, Anticipazioni: la Quinta Puntata in onda questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Doppio appuntamento settimanale con Un Professore 2. La Fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra va in onda anche questa sera, giovedì 14 dicembre 2023. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi in onda dalle 21.30 su Rai1. Ecco le trame:

Un Professore 2: la Trama della quinta puntata in onda oggi 14 dicembre 2023

Un Professore 2 torna in anticipo e va in onda anche questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, con due nuovi episodi. Ecco cosa succederà oggi:

Nel nono episodio di Un Professore 2, intitolato Leibniz - Rimorsi e Rimpianti, Nina chiede di poter riavere la custodia di Lilli mentre Nicola prega Dante di dargli una mano a convincere Viola a sottoporsi a un’operazione con un chirurgo molto importante, che potrebbe operarla. Simone e Mimmo, impegnati a portare a termine un’altra losca operazione per Molosso, si fanno sempre più vicini. Mimmo, ormai sicuro che del Balestra possa fidarsi, gli confessa tutti i piani criminali del suo compagno di cella. Simone, spaventato, decide di dire tutto a suo padre. Dante si rivolge quindi al “Pantera”, il suo amico poliziotto. Intanto Nicola, Anita, Manuel e Viola pranzano insieme ma questa riunione di famiglia finisce in scontro. Nina invita Manuel a conoscere Lilli ma i tre sono coinvolti in un incidente.

Nel decimo episodio di Un Professore 2, intitolato Orazio - Carpe Diem, dopo l’incidente, gli assistenti sociali negano a Nina di rivedere Lilli. La ragazza, disperata, pensa di fuggire con la bambina e con Manuel. Dante presenta a Mimmo il suo amico poliziotto. Il Pantera propone al giovane di collaborare con le forze dell’ordine. Il professor Balestra deve anche risolvere un altro problema: deve rivelare a Simone del suo problema di salute. Viola confessa a Rayan cosa le ha detto il chirurgo che l’ha visitata mentre tra Anita e Nicola sembra essere tornata l’intesa di una volta.

Un Professore 2 Anticipazioni: la Trama della seconda stagione

La nuova stagione della serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ci riserverà grandi sorprese ma anche un percorso di grande cambiamento. Tutti i personaggi, nuovi o vecchi che siano, affronteranno delle prove che li porteranno a fare i conti con scoperte impreviste, che li porteranno a maturare. Tra le novità che più sconvolgeranno le puntate e la trama di Un Professore 2, ci sarà l’incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia conoscenza, che si rivelerà un uomo molto importante per la sua vita; ci sarà però anche il ritorno di Floriana, che sconvolgerà Dante, soprattutto perché tra i due ci sarà quella distensione e quel feeling che mancava da tanto. Sarà di nuovo amore?

Simone e Manuel, ormai diventati come fratelli, faranno la conoscenza di nuovi compagni di scuola, ognuno con una storia diversa alle spalle e con un dramma del passato da superare. Tra le new entry, quest’anno, ci saranno Viola e la sua lotta alla disabilità, Ryan e la sua volontà di cambiare vita sfondando nel calcio e Nina, pronta a tutto per levarsi di dosso la sensazione di essere un’estranea perché di diversa nazionalità. Con loro, Mimmo, di cui si è già parlato nella prima stagione, che uscirà dal carcere e legherà moltissimo con Simone. Riuscirà a cominciare un percorso che possa accompagnarlo a conquistare la libertà non solo vigilata?

A unire tutto questo racconto, la filosofia, quella dei grandi filosofi del passato, che sono ancora in grado di insegnare grandi precetti, utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana.

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.