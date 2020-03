Un Posto al Sole Trame 9 al 13 marzo 2020: Serena e Filippo in rotta di collisione!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di marzo, rivelano di una rottura insanabile tra Serena e Filippo. Alberto intanto avrà un incontro che lo metterà a dura prova...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 9 marzo 2020: Mentre Filippo decide di assumere Cristiana come skipper, Serena giunge a una sofferta decisione che cambierà definitivamente il suo rapporto col marito. Michele e Vittorio portano avanti la loro inchiesta, suscitando reazioni non proprio amichevoli da parte degli operai del pastificio. Marina è decisa ad aiutare Fabrizio. Arianna si sta preparando alla partenza per il Madagascar quando riceve una visita imprevista

Martedì 10 marzo 2020: Col supporto emotivo di Roberto, Marina cercherà di aiutare Fabrizio che avrà a che fare coi propri fantasmi interiori. Guido e Michele saranno sempre più soddisfatti della nuova e matura versione di Vittorio. Mentre Niko si troverà nell'ingrato ruolo di mediatore fra Serena e Filippo, i due, dopo aver avuto modo di riflettere sulla attuale situazione, avranno un confronto decisivo per il futuro della loro relazione.

Mercoledì 11 marzo 2020: Filippo non sembra prendere affatto bene la decisione di Serena. E mentre tra loro scoppiano le tensioni, Leonardo comincia ad essere sempre più presente nella vita della donna. Fabrizio sembra ormai rassegnato a restare in carcere ma Marina non ha alcuna intenzione di abbandonarlo al suo destino. Orgoglioso di essere il padre di un futuro giornalista, Guido si farà prendere la mano finendo col commettere un imperdonabile passo falso.

Giovedì 12 marzo 2020: La situazione economica di Alberto è molto grave, ma poi riceve una inaspettata chiamata per un colloquio di lavoro; questa svolta potrebbe nascondere qualcosa di diverso e agghiacciante. Leonardo convince Serena a non farsi condizionare dal giudizio di Filippo. Dopo un periodo con Michele, Vittorio decide di lasciare il suo lavoro di giornalista impegnato e di allontanarsi definitivamente dal padre, con l’obiettivo di trasferirsi quanto prima nel seminterrato.

Venerdì 13 marzo 2020: Scottato dalla separazione, Filippo da un ultimatum alla moglie e poi si incontra con Cristiana; Serena, invece, si consola con Leonardo. L’incontro con il boss Tregara mette a dura prova Alberto. Mariella cerca di addolcire Vittorio, mentre Guido prova ancora una volta a scusarsi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.