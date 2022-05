Un Posto al Sole: Rossella e Virginia alleate mentre Silvia prende una decisione sconvolgente…

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per le trame delle nuove puntate presto in onda su Rai3. Silvia e Virginia protagoniste di un colpo di scena.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le nuove puntate, presto in onda su Rai3. I fan della soap assisteranno ad un vero e proprio colpo di scena tra Rossella e Virginia. Dopo essersi contese Riccardo Crovi, le due rivali si troveranno inaspettatamente a dover collaborare, sancendo una tregua che potrebbe anche trasformarsi in una vera e propria pace. Nel frattempo Silvia, dopo essere pericolosamente riavvicinata a Michele, prenderà una decisione sul suo futuro a Napoli.

Rossella ha un'alleata nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Dopo aver scoperto che Riccardo Crovi l’ha tradita con Virginia, rinunciando al meno per il momento a firmare le carte del divorzio, Rossella vivrà un periodo terribile e il suo malessere si rifletterà sul posto di lavoro. Atterrita dalla situazione e depressa per aver perso Riccardo, Rossella rischierà di uccidere un paziente a causa della sua disattenzione, mettendo in pericolo la vita di un innocente e la sua intera carriera. Come se non bastasse, a causa dei dissapori con Virginia e alla vicinanza forzata con la donna che le ha portato via il fidanzato, Rossella verrà presa di mira da Ornella che le chiederà di smettere di litigare con la rivale, mostrando maggiore professionalità sul posto di lavoro. A crisi scampata, Rossella si renderà conto di dover riprendere in mano la sua vita e in suo soccorso arriverà un’alleata inaspettata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Virginia e Rossella fanno pace?

Tra Virginia e Rossella non corre buon sangue e la colpa è tutta di Riccardo Crovi e della sua indecisione. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, complice l’incidente scampato che sarebbe potuto costare la carriera a Rossella, le due rivali si ritroveranno inaspettatamente vicine e daranno vita ad un vero e proprio colpo di scena. Non è chiaro cosa spingerà Rossella e Virginia a sancire una tregua, ma sembra che le due si troveranno a collaborare a stretto contatto in ospedale, dove accadrà qualcosa che le segnerà e le legherà l’una all’altra. Così, da nemiche giurate divise dall’amore che entrambe nutrono per Crovi, Virginia e Rossella potrebbero trasformarsi in amiche o più semplicemente sancire una tregua momentanea, che permette ad entrambe di fare ordine nella propria vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: la decisione di Silvia

Giancarlo è partito per Bari e Silvia ha deciso di rimanere a Napoli per occuparsi della figlia Rossella nel suo momento peggiore. La proprietaria de Il Vulcano, così, si trova lontana dal suo innamorato e cede al riavvicinamento con Michele. Vedendo la madre così presa dall’uomo, Rossella la spronerà a non fidarsi e ad allontanare immediatamente Michele, gettando Silvia nel dubbio. Così, ascoltando i consigli della figlia e seguendo il proprio istinto, Silvia rinuncia a ricucire il rapporto con il suo storico ex e prende una decisione netta. Nelle prossime puntate della soap di Rai3, infatti, Silvia parte per raggiunger Giancarlo a Bari, affidando Il Vesuvio ai suoi collaboratori Samuel e Nunzio. I due giovani saranno in grado di mantenere alti gli standard dello storico locale?

