Un Posto al Sole: Nuovo anno e nuova sigla... ma con grandi esclusi. Cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Il nuovo anno ha riservato grandi sorprese ai fan di Un Posto al Sole, la Soap di Rai3. Tra queste una nuova sigla con nuovi personaggi ma anche qualche punto interrogativo in più. Cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Nuovo anno e nuove trame sempre più avvincenti per le puntate di Un Posto al Sole. Gli episodi della Soap, che andranno in onda in questo gennaio 2024, ci riserveranno grandi sorprese ma già nelle prime ore di questo nuovo anno a cifra pari, abbiamo avuto i primi segnali che qualcosa sta cambiando. Ci riferiamo non solo all’addio di Speranza, che ha spiccato il volo ma anche a un cambiamento nella sigla iniziale di Upas. Ma cosa sta succedendo?

Un Posto al Sole: Addio a Franco e Angela

Nella sigla di Un Posto al Sole sono stati sempre presenti sia Franco che Angela. Che fossero protagonisti di tante puntate o che comparissero per pochi episodi, i coniugi Boschi hanno costantemente fatto parte di questa prima parte della Soap, in onda dopo il riassunto delle puntate precedenti e cantata da Monica Sarnelli e Carlo Famularo. Nella nuova sigla, in onda nel 2024, Franco e Angela non sono però menzionati e sembra che il destino dei due sia ormai scritto. A onor del vero Peppe Zarbo aveva salutato i fan già in ottobre 2023, facendo capire che per il suo personaggio – almeno per ora – non ci fosse altro futuro che un’uscita di scena. Ma pare che la stessa cosa valga anche per l’attrice Claudia Ruffo, alias Angela. Nella finzione, i Boschi hanno lasciato Napoli per trasferirsi in Sicilia e con loro hanno portato pure la piccola Bianca, interpretata da Sofia Piccirillo. I tre non sarebbero quindi destinati a tornare tanto presto e da qui l’esclusione dai titoli di testo.

Un Posto al Sole: Addio Franco e Angela ma avanti alle gemelle Cirillo, a Rosa e a Manuel

Al posto di Franco e Angela sono arrivate le gemelle Cirillo, Manuela e Micaela, interpretate entrambe da Gina Amarante, e Rosa. Tre personaggi che negli ultimi mesi sono stati protagonisti di molti e complicati episodi e che quindi si sono guadagnati di diritto un posto nella sigla. Bianca ha invece fatto posto a Manuel, anche lui diventato un personaggio fisso e importante nelle trame di Upas. Ma tra queste new entry ci aspettavamo tutti anche altri nomi.

Un Posto al Sole: i “grandi esclusi” nella sigla di Upas

Con l’arrivo di Manuela e Micaela ma soprattutto con quello di Rosa, ci saremmo tutti aspettati che nella sigla di Un Posto al Sole fossero inseriti pure Damiano e Samuel. Ma né il Renda né il Piccirillo sono stati compresi. Damiano potrebbe però lasciare presto Napoli. Secondo alcuni spoiler tra lui e Viola le cose potrebbero non andare bene, anche a causa di Antonio, che sta facendo preoccupare sempre di più sua madre. Discorso diverso invece per Samuel, che ha cominciato una relazione con Micaela, dopo aver detto addio per sempre a Speranza. Il giovane aiuto chef, al centro nel 2023 di un triangolo amoroso, era atteso da tempo nei titoli di testo ma per ora non sembra arrivato il suo momento.

La sigla di Upas è sempre in continuo aggiornamento e per questo motivo ci aspettiamo altre grandi novità. Del resto siamo solo all’inizio di questo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.