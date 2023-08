Un Posto al Sole non va in onda il 31 agosto 2023: ecco perché e quando tornerà su Rai3

Anticipazioni TV

Nuovo cambio di programmazione per Un Posto al Sole. Come vi avevamo già annunciato, la Soap non andrà in onda il 31 agosto 2023 e sarà sostituita da un evento sportivo. Scopriamo insieme cosa sarà trasmesso al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda il 31 agosto 2023

Un Posto al Sole si prende una pausa dopo le vacanze estive e gli episodi speciali andati in onda nelle scorse settimane. La Soap sarà sospesa nella serata di venerdì 31 agosto 2023. Al suo posto, nella fascia oraria dalle 20.10 alle 22.00, ci sarà l'Atletica Leggera. L’appuntamento con Palazzo Palladini riprenderà regolarmente il 1° settembre 2023 con una doppia puntata. L’episodio saltato sarà quindi velocemente recuperato e venerdì seguiremo le vicende di Marina, Roberto, Lara, Damiano, Eduardo, Giulia, Renato e gli altri, per una buona ora.

Un Posto al Sole: non andrà in onda neanche l'8 settembre 2023

Attenzione perché il mancato appuntamento del 31 agosto sarà seguito da un’altra giornata in cui dovremo fare a meno di Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda neanche il venerdì successivo, 8 settembre 2023. Anche in quel caso, l’episodio sarà recuperato il giorno dopo, con una doppia puntata il giovedì. Per il momento non sono previsti ulteriori cambi di palinsesto.

Un Posto al Sole: ecco la Trame della doppia puntata del 1° settembre 2023

Damiano si troverà sempre più in difficoltà e non saprà quale strada scegliere mentre Clara vorrà chiarire il suo rapporto con Eduardo. Marina, tornata nella sua villa, farà di nuovo i conti con la solitudine mentre Mariella farà un gesto di grande altruismo nei confronti di Guido e questo darà una grande scossa alla loro coppia. Riccardo, in vacanza a Lisbona con Rossella, prenderà una decisione inaspettata e sorprendente mentre Ornella si preparerà a raggiungere Patrizio a Barcellona.

