Un Posto al Sole, Imma Pirone si racconta: "Io e Clara condividiamo l'umiltà e la forza di lavorare e combattere sempre!"

Intervista esclusiva a Imma Pirone, Clara di Un Posto al Sole. L'attrice, ora protagonista di una vicenda molto intensa nelle trame della Soap, ci ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio e su di lei, talentuosa e combattiva interprete di uno dei personaggi più intensi delle ultime stagioni di Upas.

Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione di Un Posto al Sole, Clara ha saputo conquistarsi un posto d’onore nel cuore degli affezionati della Soap di Rai3. Tutto merito della sua interprete, Imma Pirone, ormai da diversi anni nel ruolo della coraggiosa e sensibile Curcio, che nelle ultime puntate di Upas ha saputo tener testa al suo ex, Alberto Palladini, ed è attualmente coinvolta in una fuga d’amore e di salvezza con Eduardo. I due innamorati hanno deciso di darsi un’opportunità e di essere felici insieme ma lontano da Napoli e dalla loro vecchia casa. Ma questi momenti stanno diventando davvero impegnativi per la nostra Clara, giorno dopo giorno sempre più inquieta e non più troppo convinta di aver preso la giusta decisione. A pagare le conseguenze più forti di questa scelta è infatti il suo adorato Federico, strappato all’improvviso dalla sua casa e da suo padre, che per lui voleva un diverso – e forse più freddo – futuro.

Un Posto al Sole: Intervista a Imma Pirone

Abbiamo parlato di questa situazione con Imma Pirone, la talentuosa interprete di Clara - che ci ha raccontato un po’ di più sul suo personaggio e su quello che le sta capitando. L’attrice ci ha svelato dei punti in comune con la sua Clara, con cui condivide – come leggerete – l’umiltà e la forza di lavorare e combattere per tutto e sempre. Ecco la nostra intervista:

Se dovessi descrivere Clara cosa diresti di lei?

Direi subito che Clara è una bravissima ragazza. Una ragazza apparentemente fragile ma allo stesso tempo molto forte. È cresciuta in un quartiere difficile e nonostante ciò la sua mamma le ha insegnato i valori e i sani principi della vita; è una gran lavoratrice e nulla le è stato mai regalato se non l’amicizia di Rosa e soprattutto l’affetto materno della signora Giulia.

Clara ha preso una decisione molto forte, che le cambierà per sempre la vita, nel bene o nel male. Ci puoi svelare qualcosa sui prossimi risvolti?

Purtroppo noi Attori da contratto non possiamo spoilerare niente.. Ma posso solo dirvi che ne vedrete delle belle!

Sei d’accordo con la decisione di Clara? Tu cosa avresti fatto?

Non sono d’accordo ma la comprendo tanto… perché la sua scelta è stata più per paura e quello è la realtà! Una mamma messa di fronte a dei ricatti e minacce da parte di un ex compagno cinico e cattivo, farebbe molto di più che una fuga clandestina per difendere il proprio amore verso un figlio.

Nel corso degli anni, Clara è molto cambiata, è diventata più forte, più determinata a fare quello che desidera senza condizionamenti. Pensi che questa ultima scelta sia in linea con questa maturazione oppure credi che abbia fatto un passo indietro?

Ti ripeto, in questo periodo in Clara è prevalsa la paura … Ma vedrai che molto presto rinsavisce!

Imma e Clara cosa hanno in comune?

Hanno l’umiltà, la forza di lavorare e combattere per tutto e sempre…

Come vedi il futuro di Clara da ora in poi?

Il guaio più grosso di Clara è avere un figlio che la lega a Palladini, e questo non lo potrà mai cambiare neanche il tempo. Ma penso che prima o poi la vita le regalerà un grande riscatto... o almeno glielo auguro.

E Imma? Che progetti ha per il futuro?

Imma per fortuna oggi sta attraversando un bel momento lavorativo e per ora gode di quello, anche se tutto ciò non le basta. La sua determinazione la mette sempre davanti a un duro lavoro che ogni giorno fa su se stessa proprio per affrontare il futuro nel migliore dei modi e per riuscire ad arrivare ai suoi obiettivi prefissati.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.